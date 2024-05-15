УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Готуємось до оборони": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

Юлія Закрепа
15 травня 2024, 08:55
263
Росіяни дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини зі всього наявного в них озброєння.
'Готуємось до оборони': у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на Сумщині
Що відбувається на Сумщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, що російські окупанти мають свою тактику обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини.

"Ворог дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини зі всього наявного в нього озброєння - всіх видів артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ. Активно використовує ударні та розвідувальні БПЛА, FPV-дрони", - заявив Вадим Мисник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, для таких атак вони використовують російське місто Суджа, поблизу Сум, проте не варто розглядати окреме місце. Окупанти настільки близько не концентруються, їхні сили більш розосереджені та дозволять зібрати в певний момент техніку та особовий склад для проведення наступальних дій.

відео дня

"Повноцінного масштабного угруповання ми не спостерігаємо. Ми готуємось до оборони та відсічі на будь-яких напрямках Сумської області з боку Росії", - запевнив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ".

Також Вадим Мисник відповів на питання, скільки теоретично потрібно часу росіянам, щоб зібрати ударне угруповання, яке буде здатне, наприклад, до дій аналогічного прориву кордону на Харківщині.

"Ділянка державного кордону на Сумщині досить велика, майже 560 кілометрів. Населені пункти вони обстрілюють вздовж всієї лінії кордону - де більше, де менше. І зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку залучають, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", - пояснив речник.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Відомо, що в прикордонних районах Харківської області противник заблокований за тими рубежами, на які йому вдалося зайти. Ситуація досить напружена та дуже швидко змінюється.

Аналітики розповіли скільки окупантів на кордоні Сумщини і що вони задумали. Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський не вірить в те, що російська операція на Сумщині буде масштабною. На Сумському напрямку РФ зосередила близько 10 тисяч окупантів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Сумы Сумська область
Реклама

Головне за день

У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg

У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg

09:41 Світ
По всій Україні - аварійні відключення світла: у чому причина та скільки вони триватимуть

По всій Україні - аварійні відключення світла: у чому причина та скільки вони триватимуть

09:06 Україна
Китай готовий до поступок, переговори щодо миру в Україні почнуться восени - Кулик

Китай готовий до поступок, переговори щодо миру в Україні почнуться восени - Кулик

09:00 Інтерв'ю
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ 133393

Марія Яремчук народила сина від Олександра Пономарьова - ЗМІ

Ви все життя готували неправильно: неймовірний рецепт зеленого борщу 25452

Ви все життя готували неправильно: неймовірний рецепт зеленого борщу

Китайський гороскоп на завтра 15 травня: Бикам - сильне розчарування, Собакам - початок важкого періоду 24860

Китайський гороскоп на завтра 15 травня: Бикам - сильне розчарування, Собакам - початок важкого періоду

Онук Алли Пугачової добив росіян вчинком і показав свою позицію 22542

Онук Алли Пугачової "добив" росіян вчинком і показав свою позицію

Останні новини

09:43

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отримати

09:41

У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg

09:25

Гороскоп на завтра 16 травня: Скорпіонам - несподівана зустріч, Близнюкам - невдала поїздка

09:06

По всій Україні - аварійні відключення світла: у чому причина та скільки вони триватимуть

09:05

Корупція Шойгу була нашим непоганим союзникомПогляд

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – МаломужЯдерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж
09:00

Китай готовий до поступок, переговори щодо миру в Україні почнуться восени - Кулик

08:55

"Готуємось до оборони": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

08:53

Аж світитися: співачка Камалія возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком-мільярдером

08:46

США можуть надати Україні батарею Patriot із радарами - Bloomberg

Реклама
08:15

Краще ніж пастки та отрута: як назавжди позбутись від щурів в домі

07:58

"Так не хвилювалася ніколи": Маша Єфросиніна повідомила про своє нове "дитя"

07:42

Темп наступу РФ сповільнився: окупанти застосували нову тактику на Харківщині - ISW

07:10

Знайти леопарда за 3 секунди зможуть лише одиниці: надзвичайно складна загадка

06:48

Було близько 20 ракет: окупанти заявили про масовану атаку на Севастополь

06:00

Наші граблі не унікальні: як Україні перемогти у війніПогляд

05:37

"Буде грати на межі фолу": Маломуж оцінив, чи зважиться Путін на ядерний удар

04:27

Що з лінією оборони під Харковом: у Раді хочуть викликати військових "на килим"

03:55

Що потрібно викинути 15 травня, щоб позбутися всіх проблем: прикмети

03:30

Удари по Україні та ЄС: генерал-розвідник розкрив сценарій ядерних навчань РФ

03:00

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка

Реклама
02:34

Путін готується до переговорів з Україною: Пономарьов назвав головну ціль РФ

02:00

Девід Бекхем показав свого півня і курочок

01:39

ЗСУ відступили на Харківщині: у Генштабі розказали подробиці

01:30

"Чому він по горло в крові?": новий портрет Чарльза III нажахав Мережу

00:33

Блінкен "порвав" усіх виступом у барі: співав і віртуозно грав на гітаріВідео

14 травня, вівторок
23:05

"Не могла протриматися і двох тижнів": співачка МакSім припинила лікування від алкоголізму

22:57

Вапняний наліт розщепиться сам: як відбілити душову лійку до блиску

22:44

Бої на півночі Вовчанська: РФ кинула в наступ значну кількість піхоти - DeepState

22:21

Брітні Спірс поставила небезпечний експеримент із власним тілом - що сталося

22:06

Росія застосує ядерну зброю тільки в одному випадку - Маломуж

21:38

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

21:33

Визначено найкращі мистецькі заклади освіти України у 2023-2024 навчальному році актуально

21:30

Алла Пугачова відірвалася з Галкіним і російським мільярдером на концерті

21:30

Зірка шоу Танці з зірками розкрила стать майбутньої дитиниВідео

21:17

Мали стояти на кордоні: на Харківщині вже рік валяються гори із "зубів дракона"

21:11

Літній наступ Росії виллється в загрозу для ще одного міста - RUSI

21:02

Критичний момент для України у війні: Блінкен розкрив ціль візиту до Києва

20:25

Терміни здивують багатьох: скільки насправді можна зберігати м'ясо в холодильникуВідео

19:51

Росія пробує просуватися, "але": Зеленський дав оцінку "харківському" наступу РФ

19:35

Сильний мороз і грозові дощі: Україну найближчими днями накриє негода

Реклама
19:22

Наступ на Сумщину: скільки окупантів на кордоні і що вони задумали - Defence Express

19:03

Чому Путін ще більше наблизив Патрушева до свого тілаПогляд

18:45

Макрон і Зеленський обговорили наступ Росії і допомогу ЗСУ: подробиці розмови

18:38

Нова хитрість ЗСУ: стало відомо, як вдалось збити російські Су-25 та Ка-52

18:37

Намагаються заходити з іншого боку: у ЗСУ розповіли про бої у Часовому Яру

18:28

"Триває зачистка": в ЗСУ відреагували на "захід" окупантів до Вовчанська

18:08

6 користувачів Мережі розповіли, як смачно приготувати вчорашні макарони

17:45

Черги до ТЦК скоротяться: в Україні запрацює довгоочікувана новація

17:36

Слимаків в саду більше не буде: які 4 рослини найкраще відлякують шкідників

17:26

Експерт розповів, коли українцям чекати на паливний колапс

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиЖіночі стрижкиНовини модиФарбування волоссяПоради від Андре Тана
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти