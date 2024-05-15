'Готуємось до оборони': у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

Росіяни дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини зі всього наявного в них озброєння.

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Що відбувається на Сумщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, що російські окупанти мають свою тактику обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини.

"Ворог дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини зі всього наявного в нього озброєння - всіх видів артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ. Активно використовує ударні та розвідувальні БПЛА, FPV-дрони", - заявив Вадим Мисник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, для таких атак вони використовують російське місто Суджа, поблизу Сум, проте не варто розглядати окреме місце. Окупанти настільки близько не концентруються, їхні сили більш розосереджені та дозволять зібрати в певний момент техніку та особовий склад для проведення наступальних дій.

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"Повноцінного масштабного угруповання ми не спостерігаємо. Ми готуємось до оборони та відсічі на будь-яких напрямках Сумської області з боку Росії", - запевнив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ".

Також Вадим Мисник відповів на питання, скільки теоретично потрібно часу росіянам, щоб зібрати ударне угруповання, яке буде здатне, наприклад, до дій аналогічного прориву кордону на Харківщині.

"Ділянка державного кордону на Сумщині досить велика, майже 560 кілометрів. Населені пункти вони обстрілюють вздовж всієї лінії кордону - де більше, де менше. І зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку залучають, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку", - пояснив речник.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Відомо, що в прикордонних районах Харківської області противник заблокований за тими рубежами, на які йому вдалося зайти. Ситуація досить напружена та дуже швидко змінюється.

Аналітики розповіли скільки окупантів на кордоні Сумщини і що вони задумали. Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський не вірить в те, що російська операція на Сумщині буде масштабною. На Сумському напрямку РФ зосередила близько 10 тисяч окупантів.

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