'Готуйтеся до Ялти': на Банковій росіянам порадили забути вже нарешті про Бахмут

Подоляк закликав росіян забути про Бахмут і готуватися до Ялтинського трибуналу / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив російським окупаційним військам забути про захоплення Бахмута Донецької області та почати "готуватися до Ялти".

Як зазначив Подоляк у Twitter, Бахмут не несе жодного стратегічного сенсу для росіян, проте вони продовжують "закопувати" там тисячі своїх військових.

"Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових", - написав він.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що росіяни роблять це, аби довести що вони щось можуть.

Подоляк закликав росіян забути про Бахмут і готуватися до Ялтинського трибуналу / Скріншот

"Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу", - порекомендував загарбникам Подоляк.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW зазначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

В ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони зазнали великої кількості жертв.

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