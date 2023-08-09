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"Готуємо більше конкретики": F-16 будуть в українському небі - Зеленський

Аліна Дембіцька
9 серпня 2023, 23:30 оновлено 9 серпня, 23:51
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Головне завдання зараз – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на ЗСУ, зазначив президент.
Зеленский, ВСУ
Зеленський заявив, що F-16 будуть в українському небі / Колаж: Главред, фото: 36-я ОМБП імені контр-адмірала Михайла Белінского, president.gov.ua, US Air Force

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні треба ще більше засобів протиповітряної оборони. Окрім того, армія України повинна мати сучасні винищувачі, аби захистити мирних мешканців від ударів російських ракет. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну", - зазначив президент.

Зеленський подякував Німеччині за передачу двох систем "Петріот" та зазначив, що влада максимально старається, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них.

відео дня

"На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це "значно більше" на конкретні можливості наших Повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад. Готуємо й більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів: не маю сумніву, F-16 будуть у нас у небі", - підкреслив український гарант.

Передача Україні літаків F-16

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він повідомив, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16.

Як зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що літаки F-16 – не панацея від ракет РФ. За його словами, нашій державі потрібні не лише літаки F-16, а ще й спеціальна ракетна програма з радіусом і дальністю ураження ракет від 500 до 1000 кілометрів.

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