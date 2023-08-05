РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові: Зеленський показав моторошні кадри

Внаслідок підступної російської атаки загинули люди, також є поранені мирні мешканці.

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РФ скинула авіабомбу на центр переливання крові / Колаж: Главред, фото: УНІАН, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупаційні війська у суботу ввечері, 5 серпня, скинули керовану авіабомбу на центр переливання крові на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Як зазначив глава держави, країна-агресорка Росія вдарила керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові, який розташований у Купʼянській громаді на Харківщині.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині", - написав президент.

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За його словами, внаслідок підступної російської атаки загинули люди, також є поранені мирні мешканці. Зеленський висловив співчуття рідним, а також показав наслідки ворожого удару.

Зеленський показав наслідки ворожого удару / https://t.me/V_Zelenskiy_official

"Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", - наголосив український гарант.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв Главред, російські окупанти ввечері 5 серпня випустили ракети. У всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ракети були запущені із Чорного моря.

У Повітряних силах заявили, що Кинджали летіли у бік Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Полтавської областей. У Мережі повідомили про те, що у Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що загарбники завдали удару по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині. Окупанти били "Кинджалами" та "Калібрами". Частину ракет вдалося збити.

Зеленський наголосив, що, хоч би скільки було таких російських атак, "все одно вони ворогові нічого не дадуть".

Нещодавно журналісти "Схем" опублікували докази того, що Росія цинічно обстрілює українські міста крилатими ракетами, які Київ передав Москві у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Загалом РФ отримала від України 575 крилатих ракет. Окрім ракет Київ передав Москві ще й 8 бомбардувальників Ту-160 та три Ту95МС.

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