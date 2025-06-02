СБУ затримала агента РФ, який готував теракти в Києві

Фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників.

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СБУ затримала агента РФ / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

Завдання ворога виконував безробітний киянин

Співробітники СБУ задокументували злочини агента

Зловмисник перебуває під вартою

Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві: у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони. Про це СБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на замовлення РФ фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

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За матеріалами справи, зловмисник мав закласти вибухівку під автівки, а російські спецслужбісти - дистанційно підірвати їх разом із військовими.

"Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через телеграм-канал із пошуку "легких грошей". В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спершу "протестували" агента на кількох підпалах, які він здійснив у столиці", - ідеться в повідомленні.

Після цього, за інформацією української спецслужби, фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВУ та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента та затримали його у квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання чоловік налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів із СВУ, через які ворог планував активувати вибухівку.

Ще один гаджет, як уточнює СБУ, фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Наразі затриманий співпрацює зі слідством і дає викривальні свідчення щодо російських замовників.

Спецоперація проводилася під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в березні країна-агресор Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

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