"Державна таємниця": в Україні засекретили дані про втрати на війні

Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Втрати України в масштабній війні з Росією і інформація про кількість загиблих є державною таємницею.

Як повідомила заступник Міністра оборони України Анна Маляр під час брифінгу, ці дані не розкривають, щоб ворог не зміг використовувати інформацію у власних цілях.

"Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона обумовлена військовою доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри і використовувати це для власних можливостей", - зазначила Маляр.

Також вона закликала не поширювати неперевірені дані про кількість загиблих та інші втрати української армії.

"Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога і не відкривайте ці цифри до закінчення воєнного стану", - заявила заступник міністра.

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Війна в Україні

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 300 окупантів. Всього з початку війни Росія втратила близько 37 870 військових.

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ звільнити південні області України, які захопила Росія. Українська армія накопичує зброю, щоб вирішити таке завдання.

Український гарант Володимир Зеленський 11 липня сказав, що пріоритет Києва - звільнення всіх окупованих територій. На його думку, це головна мета для всіх українських громадян.

Глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай вважає, що армія України може звільнити всі свої землі в тому випадку, якщо захід надасть достатню кількість важких озброєнь. Згідно з його прогнозом, ворог може захопити Донбас, після чого ВСУ перейдуть в контрнаступ. За такої ситуації Путін може оголосити загальну військову мобілізацію в Росії.

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