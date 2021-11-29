Держпереворот в Україні планували українці та росіяни: СБУ почала розслідування

СБУ повідомила перші подробиці / УНІАН

СБУ почала розслідувати можливу підготовку держперевороту в країні українськими та російськими громадянами.

Як повідомив прес-секретар відомства Артем Дехтяренко, провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

"Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – повідомив він.

Інших деталей він не навів. Як зазначили в СБУ, інформація про хід розслідування буде повідомлена пізніше.

читайте також"Мене це хвилює": Байден відреагував на слова Зеленського про держпереворотНагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні.

Однак пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в розпорядженні влади опинилася якась "Звукова інформація", на якій обговорюється підготовка державного перевороту в Україні. При цьому він не зміг розкрити імена людей, голоси яких звучать на цьому записі.