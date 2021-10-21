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"На жаль, ви хочете спілкуватися українською": київська IT-компанія потрапила у мовний скандал

21 жовтня 2021, 18:10

У співбесіді йому відмовила компанія TechExpace, яка ще відома як React та Affreact.

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IT-компанія відмовила у співбесіді україномовному спеціалісту / depositphotos.com

Рекрутери київської IT-компанії TechExpace, яка ще відома як React та Affreact, відмовили україномовному фахівцю в співбесіді через те, що він спілкується державною. Мовляв, в пріоритеті – російська.

"Думав, що у 2021 році скасовувати співбесіди, до всього, ще й без попередження, через українську мову спілкування - це скоріше вигадані діалоги, але ні!", – написав Антон Капелюшний у себе в фейсбуці, де доклав листування з представницею ІТ-компанії.

За словами Капелюшного, він домовився з HR-менеджеркою про онлайн-інтерв'ю. Після чого у нього поцікавилися про те, як у нього "справи з російською мовою". Хлопець відповів, що розуміє російську та припустив, що в офісі розуміють і українську, якою він спілкується. Йому ж відповіли, що в пріоритеті в компанії все ж російська мова.

Через певний час представниця компанії скасувала співбесіду, мотивуючи це тим, що оскільки програміст хоче спілкуватись українською, то вони не можуть йому запропонувати вакансію.

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Фото: facebook.com/anton.kapelushny
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Фото: facebook.com/anton.kapelushny

У коментарях до повідомлення хлопець зазначив, що після розголосу історії з ним ніхто з компанії не зв'язувався. Сайт Affreact, який надіслала менеджерка Капелюшного, не працює. А електронна пошта для контактів на сайті TechExpace не дійсна.

читайте також"Тихо, мамо, тут треба російською розмовляти": у дитячому таборі розгорівся мовний скандал

Раніше в Мережі розгорівся скандал через висловлювання завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Одеської юридичної академії Сергія Шубіна. Він стверджує, що Україну чекає розпад, називає українську мову "блевотою", не вважає бойовиків "ЛДНР" терористами і читає в соціальних мережах пабліки про Путіна, Шарія та "русский мир"

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