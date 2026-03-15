Медичний прорив: вчені зуміли "оживити" заморожений мозок

Головна проблема при заморожуванні тканин полягає в утворенні крижаних кристалів.

Розкрито таємницю збереження мозкової тканини

Заморожені фрагменти мозку після розморожування частково зберігають активність

Головна проблема при заморожуванні тканин полягає в утворенні крижаних кристалів

Вчені зробили важливий крок у розвитку технологій збереження мозкової тканини. У ході експерименту дослідникам вперше вдалося заморозити фрагменти мозку так, щоб після розморожування вони частково зберігали свою активність.

Це відкриває нові перспективи для медицини та нейронауки, пише видання Daily Mail.

Головна проблема при заморожуванні тканин полягає в утворенні крижаних кристалів. Коли вода всередині клітин перетворюється на лід, кристали руйнують мембрани і пошкоджують нейронні зв'язки, через що тканина після розморожування зазвичай стає повністю нефункціональною.

Команда неврологів з Університету Ерлангена — Нюрнберга знайшла спосіб обійти цю проблему. Вони використовували технологію вітрифікації — надшвидке охолодження, при якому рідина не кристалізується, а переходить у склоподібний стан. Завдяки цьому структура клітин зберігається практично без пошкоджень.

В експерименті вчені заморожували тонкі зрізи гіпокампу мишей — області мозку, що відповідає за пам'ять і навчання. Зразки охолоджували до –196 °C за допомогою рідкого азоту і зберігали від кількох хвилин до тижня.

Після обережного розморожування аналіз показав, що клітини та їхні мембрани залишилися цілими, а нейрони навіть демонстрували електричну активність. Більше того, дослідники виявили ознаки процесів, пов'язаних із формуванням пам'яті.

Результати роботи, опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences, показують, що складні нейронні структури можуть переживати глибоке заморожування. У майбутньому такі технології можуть допомогти зберігати органи для трансплантації, захищати мозок при важких травмах або розширити можливості наукових досліджень.

Раніше вчені розповіли, у якому віці відбувається старіння мозку. Вчені визначили п'ять ключових вікових переломних моментів, які кардинально змінюють структуру і роботу людського мозку протягом життя.

Як писав Главред, раніше вчені розкрили секрет існування спогадів. Мозок людини зберігає спогади не випадково, а завдяки складній системі молекулярних "таймерів", які визначають, яку інформацію варто залишити.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні.

