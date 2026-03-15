Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Медичний прорив: вчені зуміли "оживити" заморожений мозок

Олексій Тесля
15 березня 2026, 01:30
Головна проблема при заморожуванні тканин полягає в утворенні крижаних кристалів.
Розкрито таємницю збереження мозкової тканини / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Заморожені фрагменти мозку після розморожування частково зберігають активність
  • Головна проблема при заморожуванні тканин полягає в утворенні крижаних кристалів

Вчені зробили важливий крок у розвитку технологій збереження мозкової тканини. У ході експерименту дослідникам вперше вдалося заморозити фрагменти мозку так, щоб після розморожування вони частково зберігали свою активність.

Це відкриває нові перспективи для медицини та нейронауки, пише видання Daily Mail.

відео дня

Головна проблема при заморожуванні тканин полягає в утворенні крижаних кристалів. Коли вода всередині клітин перетворюється на лід, кристали руйнують мембрани і пошкоджують нейронні зв'язки, через що тканина після розморожування зазвичай стає повністю нефункціональною.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Команда неврологів з Університету Ерлангена — Нюрнберга знайшла спосіб обійти цю проблему. Вони використовували технологію вітрифікації — надшвидке охолодження, при якому рідина не кристалізується, а переходить у склоподібний стан. Завдяки цьому структура клітин зберігається практично без пошкоджень.

В експерименті вчені заморожували тонкі зрізи гіпокампу мишей — області мозку, що відповідає за пам'ять і навчання. Зразки охолоджували до –196 °C за допомогою рідкого азоту і зберігали від кількох хвилин до тижня.

Після обережного розморожування аналіз показав, що клітини та їхні мембрани залишилися цілими, а нейрони навіть демонстрували електричну активність. Більше того, дослідники виявили ознаки процесів, пов'язаних із формуванням пам'яті.

Результати роботи, опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences, показують, що складні нейронні структури можуть переживати глибоке заморожування. У майбутньому такі технології можуть допомогти зберігати органи для трансплантації, захищати мозок при важких травмах або розширити можливості наукових досліджень.

Раніше вчені розповіли, у якому віці відбувається старіння мозку. Вчені визначили п'ять ключових вікових переломних моментів, які кардинально змінюють структуру і роботу людського мозку протягом життя.

Як писав Главред, раніше вчені розкрили секрет існування спогадів. Мозок людини зберігає спогади не випадково, а завдяки складній системі молекулярних "таймерів", які визначають, яку інформацію варто залишити.

Інші новини:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців попередили про обмеження електропостачання 15 березня після удару з боку РФ

00:24Регіони
"Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні

22:22Війна
"Серійні вбивці": у МЗС жорстко відреагували на погрози Ірану на адресу України

21:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

Що означає рибка на авто: правда, про яку мало хто знає

Що означає рибка на авто: правда, про яку мало хто знає

Гороскоп Таро на завтра, 15 березня: Близнюки — суперзірки, Овнам — заспокоїтися

Гороскоп Таро на завтра, 15 березня: Близнюки — суперзірки, Овнам — заспокоїтися

Басков остаточно втратив сина: що він сказав

Басков остаточно втратив сина: що він сказав

Гороскоп на сьогодні, 15 березня: Скорпіонам - непорозуміння, Овнам - успіх

Гороскоп на сьогодні, 15 березня: Скорпіонам - непорозуміння, Овнам - успіх

Останні новини

03:31

Що хоче сказати ваш собака: 12 сигналів, які повинен знати кожен господар

02:59

Одна деталь змінює все - чим українська хата краща за російську ізбу

01:30

Медичний прорив: вчені зуміли "оживити" заморожений мозок

00:24

Українців попередили про обмеження електропостачання 15 березня після удару з боку РФ

14 березня, субота
22:42

Більшість людей неправильно користується пральною машиною: у чому полягає головна помилка

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
22:22

"Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні

21:34

"Серійні вбивці": у МЗС жорстко відреагували на погрози Ірану на адресу України

21:29

Значення одного дорожнього знаку зміниться: що варто знати водіям

20:34

Путін захоче домовлятися: Світан про головний спосіб примусу РФ до мируВідео

Реклама
20:28

У які дні не можна пекти паску: старовинні правила та прикмети

20:23

Як виглядали кордони України на карті тисячу років тому: несподіване відкриттяВідео

20:16

Блекаути в Україні: що було у 90-х і чому зараз ситуація складніша

19:57

Вже менше 10 гривень: в Україні несподівано подешевшав базовий продукт

19:52

Сівозміна на городі: що за чим потрібно садити для хорошого врожаюВідео

19:32

Це займе лічені хвилини: простий трюк зробить туалет ідеально чистим просто на очах

19:19

У віці 99 років померла популярна російська актриса

19:11

Таємниця Бенксі розкрита: ЗМІ назвали справжнє ім'я художника

19:10

Що не можна робити на Великдень: поради священників і важливі правила

19:10

Що Путін "з великої щедрості" подарував Трампу: Світан назвав три країниПогляд

19:07

Зеленський розповів про відносини з Трампом та назвав свого "справжнього друга"Відео

Реклама
18:24

"Загинуть мільйони росіян": у Трампа попередили про тяжкі наслідки для РФ

18:05

Росіяни опинилися в оточенні: Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом

18:04

Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання

17:39

Жінка купила старий будинок, налякавши друзів: через 13 років вони все зрозумілиВідео

17:31

Жінка завела цуценя чихуахуа, але з собакою сталися неймовірні зміни

16:44

"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

16:32

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: під завалами людина, деталіФотоВідео

16:28

Потужні удари ЗСУ: підірвано установку Іскандер, РЛС С-300 та значну кількість живої сили РФ

16:27

Ціни уже на 72% нижчі, ніж минулоріч: в Україні дешевшає популярний овоч

16:17

Розчарувався в людях: чоловік 12 років жив у печері з вовкамиВідео

16:16

Переможець "МастерШеф" повідомив, що йде воювати

16:12

Мінус два кораблі РФ та удар по порту: деталі зухвалої операції ГУРФото

16:09

Чому не можна їхати на нейтралці: помилка, що веде до аварій

15:46

Три знаки зодіаку незабаром витягнуть щасливий квиток у житті - хто вони

15:19

Йдуть бої за звільнення територій: Сирський розповів про наступ ЗСУ на Півдні

15:13

Тепло, але з характером: коли Львівську область розігріє до +17°

14:57

"Україна втягнулася у війну": Іран пригрозив Києву ударами

14:55

Як сказати українською "предпочтительный": правильний варіант мало хто знає

14:27

Флірт у них у крові: астрологи назвали три найчарівніші знаки зодіаку

14:08

Що означає рибка на авто: правда, про яку мало хто знає

Реклама
13:49

"Шахед" під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови, у Кишиневі відреагували

13:46

Старий пес починає гавкати щовечора о 8-й годині: у чому причинаВідео

13:25

Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосуВідео

13:25

Як миттєво вивести в'їдливий запах секонду з речей: топ-методи, які працюють

13:07

Розсада жовтіє та витягується: два прості розчини врятують рослини за кілька днівВідео

12:53

ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії - The Telegraph

12:49

Смуток у команді Ротару: помела близька людина

12:38

На Рівненщині різко зміниться погода: прогноз на 15 березня

12:35

Кадр з вечірки налякав гостей: дівчата помітили на ньому "зайву" особу

12:23

Накинули мішок на голову і везли на зйомки: Карпачов розповів про скандал на "Супермамі"

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти