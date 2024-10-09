Горить вже третю добу: з’явились нові кадри атакованої нафтобази у Феодосії

Стовпи диму досі не стають меншими.

https://glavred.net/ukraine/gorit-uzhe-treti-sutki-poyavilis-novye-kadry-atakovannoy-neftebazy-v-feodosii-10603715.html Посилання скопійоване

Пожежа на нафтобазі у Феодосії / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

У тимчасово окупованій Феодосії третю добу палає нафтобаза після атаки Сил оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що станом на ранок 9 жовтня у Феодосії продовжує палати нафтобаза. Вогонь на місці пожежі помітно здалеку.

Місцеві жителі наголошують, що стовпи диму не стають меншими, а у місті відчувається їдкий запах гару. Жителів сусідніх районів евакуювали (близько 1100 осіб), охоплені полум'ям цистерни продовжують вибухати.

відео дня

"Рятувальники зазначають, що, найімовірніше, загасити вогонь не вдасться, поки у цистернах не вигорить паливо. Фахівці заявляють про перевищення рівня діоксиду сірки поруч з атакованою нафтобазою", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удар по нафтобазі у Феодосії - що відомо

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 7 жовтня, в тимчасово окупованому РФ Криму пролунала серія вибухів. Були атаковані аеродроми "Бельбек" і "Саки". Також повідомлялось, що у Феодосії горить нафтобаза.

Пізніше, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал в Феодосії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, ввечері, 7 жовтня, близько 21:07 загорілася ще одна цистерна на нафтобазі, туди вирушили пожежники і машини швидкої допомоги.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред