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У Криму прогриміли вибухи: атаковано НПЗ та аеродроми "Бельбек" і "Саки"

Анна Ярославська
7 жовтня 2024, 06:48
463
Місцеві жителі нарахували до 15 вибухів. Заграву від пожежі видно за десятки кілометрів.
У Криму прогриміла серія вибухів
У Криму прогриміла серія вибухів / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

У ніч на понеділок, 7 жовтня, в тимчасово окупованому РФ Криму пролунала серія вибухів. Були атаковані аеродроми "Бельбек" і "Саки". Також у Феодосії горить нафтобаза.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів, о 23:30 6 жовтня пролунали перші вибухи, які було добре чути в Сакському районі, а їхні відгомони - у Сімферопольському і Красногвардійському районах. Загалом місцеві жителі нарахували до 12-15 вибухів. Також лунали черги з великокаліберної зброї.

Через годину пролунала друга серія вибухів. За даними каналу, було щонайменше одне влучання в районі Новофедорівки - там розташований аеродром "Саки".

відео дня

"У військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги. Близько опівночі з аеродрому "Бельбек" підняли в повітря авіацію, повідомляли підписники. Але ми припускаємо, що її підняли раніше, щоб не потрапила під удар", - ідеться в повідомленні.

Близько першої години ночі в районі аеродрому "Бельбек" виникла сильна пожежа. Її джерело невідоме.

Аеродром Бельбек

Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході тимчасово окупованого Севастополя. З 2014 року пасажирські рейси не здійснюються. Аеродром обслуговує лише літаки ВКС РФ, пише Вікіпедія.

Аеродром розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя. Примикає впритул до мікрорайону Любимівка, де розміщується однойменне військове містечко.

На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Російське МНС оголошувало повітряну небезпеку по всій території окупованого Криму. Z-пабліки писали про атаку українських БПЛА і що нібито російські сили ППО все збили.

Пізніше Кримський вітер повідомив, що у Феодосії близько 4:30 ранку пролунало кілька потужних вибухів. За даними місцевих жителів горить нафтобаза.

Зазначається, що пожежу у Феодосії видно аж із Кіровського, до якого по прямій 25 км.

Пожежа у Феодосії
Пожежа у Феодосії / t.me/Crimeanwind
У Феодосії горить нафтобаза
У Феодосії горить нафтобаза / t.me/Crimeanwind
Пожежа на НПЗ у Феодосії
Пожежа на НПЗ у Феодосії / t.me/Crimeanwind

"Нафтобаза, що горить у Феодосії, - АТ "Морський нафтовий термінал" - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. У березні 2024 року його вже атакували дрони ЗСУ, тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива", - додали на каналі.

Палаючий НПЗ на карті
Палаючий НПЗ на карті / google.com/maps
Пожежу у Феодосії видно за 25 км
Пожежу у Феодосії видно за 25 км / t.me/Crimeanwind

Дивіться відео - У Криму прогриміли потужні вибухи:

Скриншот
Скриншот

Удар по аеродрому "Бельбек"

15 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму сталися вибухи. Їх чули в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та Джанкої. У районі російського аеродрому "Бельбек" у Севастополі пролунало щонайменше шість вибухів.

Сили оборони України в ніч на 15 травня завдали удару по тимчасово окупованому Криму. На аеродромі "Бельбек" знищено два російських МіГ-31, ЗРК С-400 і склад із паливом. 11 військовослужбовців дістали поранення. Також партизани руху "АТЕШ" стверджують, що було пошкоджено головний артилерійський склад окупантів.

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