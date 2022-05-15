"Гнали ворога в три шиї": в ЗСУ показали, як витісняли окупантів з Чернігівщини – фото

У ЗСУ показали, як витісняли окупантів з Чернігівщини/ ОК "Північ", Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України показали, як виганяли російських окупантів з Чернігівської області.

Під час звільнення області від загарбників українські військові "гаряче провели" ворогів у дорогу. Після цього не всі окупанти добралися цілими і неушкодженими. Про це повідомили на сторінці у Facebook Оперативного командування "Північ".

Військові оприлюднили фото палаючої російської техніки. Зазначається, що її знешкодили бійці одного з батальйонів.

"Як горіли русские на чернігівській землі… Ці кадри – свідчення того, як воїни сил оборони на Чернігівському напрямку гнали ворога в три шиї. На обрії – горить техніка російських загарбників, яку знешкодили воїни одного з батальйонів", – йдеться у повідомленні.

При цьому українські захисники наголосили, що й інших окупантів відправлять "за обрій подалі від нормальних людей".

Після влучних ударів українських захисників російська техніка запалала/ ОК "Північ"

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія розглядає можливість капітуляції у війні проти України.

Раніше у британській розвідці розповіли, що армія РФ втратила третину бойових сил. Наступ російських сил на Донбасі втратив темп, і країна-агресорка не зможе наростити його щонайменше упродовж місяця. Зараз в російських військах наростають системні проблеми.

Також раніше повідомлялося, що біля Ніжина у Чернігівській області утворився "цвинтар" ворожої техніки. Як він виглядає, можна побачити у відео:

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