Армія РФ втратила третину бойових сил і не зможе наступати упродовж 30 днів – розвідка Британії/ Reuters

Наступ російських сил на Донбасі втратив темп, і країна-агресорка не зможе наростити його щонайменше упродовж місяця. Зараз в російських військах наростають системні проблеми.

За останній місяць Росії не вдалося захопити значні території в Україні, проте виснаження, якого зазнає російська армія, наростає. Про це повідомила британська військова розвідка, пише Європейська правда.

"Станом на зараз Росія, ймовірно,втратилатретину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому (для нападу на Україну)", – зазначає розвідка Великої Британії.

Оскільки російські війська втратили багато мостового обладнання і безпілотників, можна очікувати, що у них посилюватимуться затримки із постачанням.

У Міноборони Британії зазначають, що російські безпілотники виявилися вразливими для української протиповітряної оборони, а мостового обладнання не вистачало упродовж усього широкомасштабного вторгнення, що значно сповільнювало наступ.

Крім цього, військо Росії деморалізоване, що також знижує його боєздатність.

"За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні упродовж наступних 30 днів", – наголосили у військовій розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку українським військовим вдалося суттєво відтіснити ворожі підрозділи. З військової точки зору така ситуація може означати появу ознак величезного перелому на напрямку головного удару, повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

Раніше бійці Сил спеціальних операцій показали, як знищують ворогів зі зброї, отриманої від іноземних партнерів, зокрема і за допомогою британських ракет Brimstone, випущених з наземних пускових установок.

Читайте також: