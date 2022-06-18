"Реальна загроза Харкову": Арестович розповів про плани рашистів

Існує загроза Харкову - Арестович / колаж УНІАН

На сьогоднішній день існує реальна загроза Харкову з боку російських військ, які зібрали на кордоні кілька батальйонно-тактичних груп, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

"Існує абсолютно реальна загроза Харкову. Справа в тому, що на кордоні в Бєлгородській області зібрана пристойна збірна російська солянка, десь 5-7 БТГ, які будучи введені на цей напрямок, можуть доставити Харкову великі неприємності. Вони не візьмуть місто, але просунутися ближче, поставити місто під загрозу масованих ударів артилерією вони можуть", - зазначив він.

Крім того, за його словами, Росія тримає на цьому напрямку кілька штурмовиків і вертольотів.

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"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не особливо переставав ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але зараз ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", - додав Арестович.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у зведенні станом на ранок 18 червня повідомив, що українські воїни на Харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися в тил військ окупантів, що діють на Слов'янському напрямку. Однак ворог не дає цього зробити, а також блокує вихід Захисників України до державного кордону.

Як повідомляв Главред, перелом у війні в Україні відбудеться не раніше другої половини літа. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Він пояснив, що перелом відбудеться після отримання Україною Західної зброї або коли Росія зможе сформувати оперативний резерв для посилення своїх військ і відновлення наступальних дій.

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