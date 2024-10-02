Глобальний збій: кіберкорпус ГУР МО атакував російський фінсектор - ЗМІ

Українські хакери не дають країні-агресорці Росії спокою.

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Атака ГУР / колаж: Главред, фото: ГУР, ua.depositphotos.com

Кіберкорпус Головного управління розвідки провів чергову атаку на банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

Зазначається, що під кіберудар потрапили зокрема Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Відомо і те, що внаслідок атаки відбувся глобальний збій в системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінустанов.

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Як повідомляють російські ЗМІ, в банках держави-агресорки визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини. Також не можуть вказати терміни відновлення роботи сервісів.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Атаки ГУР на РФ - що відомо

Нагадаємо, 27 вересня, у Коломні Московської області ГУР ліквідувало полковника армії країни-агресора РФ Олексія Коломейцева, який готував операторів дронів і очолював 924 центр безпілотної авіації МО РФ.

Також відомо, що з 23 по 26 вересня ГУР МО атакували більш ніж 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії. Як результат успішної операції, було повністю знищено документи та дані, що зберігалися на цих серверах.

Крім того, бійці Головного управління розвідки Міноборони України із групи "Хімік" вранці 15 вересня атакували російську військову базу в Сирії.

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