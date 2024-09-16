Спецпризначенці ГУР потужно вдарили по російській базі безпілотників у Сирії

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України із групи "Хімік" вранці 15 вересня атакували російську військову базу в Сирії.
Як повідомляє джерело Kyiv Post у воєнній розвідці, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо, також були отримані відповідні кадри спецоперації.
На вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА. Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.
Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
На ексклюзивному відео Kyiv Post видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.
Наприкінці липня Kyiv Post отримав декілька ексклюзивних відео та фото, на яких видно продовження спецоперації бійців підрозділів Головного управління розвідки зі знищення російських військ в Сирії.
Нагадаємо, що наприкінці липня бійці ГУР влупили по аеродрому в Сирії. Операцією зайнялися бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Удар було завдано по аеродрому "Кувейрес", на схід від Алеппо.
У ГУР натякнули на нові операції зі знищення найманців РФ. Андрій Юсов наголосив, що у цих подій є різні наслідки. Зокрема, після знищення вагнерівців у Малі відомо про перекидання туди додаткових частин найманців РФ з інших куточків Африки.
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