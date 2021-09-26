Головнокомандувач ЗСУ попередив про загрозу повномасштабної агресії Росії

ЗСУ на Донбасі / УНІАН

Збройні Сили України повинні готуватися до можливої повномасштабної агресії з боку Росії. Про це попередив Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний.

За його словами, загроза повномасштабної агресії з боку РФ була і буде, тому Збройні сили не повинні чекати "манни небесної".

"І, на жаль, повинен це помітити, що, мабуть, вона і буде далі. Відповідно наше завдання як ЗСУ - не чекати "манни небесної", ми до цього повинні готуватися. І ми для цього все робимо. У тому числі зі свого боку проводимо комплекс навчань, в тому числі до цих навчань залучаємо і наших західних партнерів, в тому числі і НАТО, а також партнерів по НАТО. Робимо все можливе для того, щоб у противника, скажімо так, було менше бажань такий сценарій реалізовувати", - попередив Залужний, передає Радіо Свобода.

Говорячи про військову загрозу з боку країни-агресора, генерал армії зауважив: "Я - військова людина, я повинен аналізувати ситуацію. І таку загрозу я бачу, звичайно".

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Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.