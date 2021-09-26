Снайперів перекинули на передній край: главком ЗСУ пояснив тактику армії на Донбасі

Українських снайперів перекинули на передній край

Всі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, задіяні на Донбасі.

Вони знаходяться на передньому краї, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які у нас є, зараз на передньому краї. Всі", - зазначив він.

За його словами, деякі контрснайперські радарні комплекси західного виробництва не зовсім влаштовують українських військових.

"Тобто якщо сьогодні говорити про масоване застосування радарних і оптичних комплексів контрснайперської боротьби, то розмови такої не ведемо. Але все, що можна застосувати, всі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, все повністю", - додав Залужний.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.

За його словами, вогонь у відповідь-одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів на з боку противника зменшилася.