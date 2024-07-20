Головне - добігти до позицій хоч комусь: Жорін про нову тактику РФ на Харківщині

Російські окупанти намагаються штурмувати українських воїнів у Харківській області. Для цього ворог активно задіює піхоту. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram.
За його словами, армія країни-агресорки Росії зараз поповнює свої підрозділи в Харківській області "чимось на кшталт стрілецьких батальйонів". Це піхота, яка іноді виконує штурмові завдання.
"Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне - добігти до певних позицій хоч комусь, і сидіти там поки хтось не прибіжить", - зазначив Жорін.відео дня
Він додав, що на деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей та інтенсивність. Але більшість такої піхоти знищили українські захисники.
"В тому числі великий відсоток втрат у них через заборону на надання медичної допомоги. Щоб не відволікалися від основних завдань", - підкреслив Жорін.
Хто такий Максим Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.
За словами Жоріна, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.
Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.
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