Головне - добігти до позицій хоч комусь: Жорін про нову тактику РФ на Харківщині

На деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей та інтенсивність, каже Жорін.

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Жорін розповів про нову тактику РФ на Харківщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Російські окупанти намагаються штурмувати українських воїнів у Харківській області. Для цього ворог активно задіює піхоту. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram.

За його словами, армія країни-агресорки Росії зараз поповнює свої підрозділи в Харківській області "чимось на кшталт стрілецьких батальйонів". Це піхота, яка іноді виконує штурмові завдання.

"Наприклад, підрозділу передають батальйон піхотинців і по черзі хвилями відправляють на штурмові завдання. Головне - добігти до певних позицій хоч комусь, і сидіти там поки хтось не прибіжить", - зазначив Жорін. відео дня

Він додав, що на деяких ділянках така тактика спрацювала через кількість людей та інтенсивність. Але більшість такої піхоти знищили українські захисники.

"В тому числі великий відсоток втрат у них через заборону на надання медичної допомоги. Щоб не відволікалися від основних завдань", - підкреслив Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

За словами Жоріна, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

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