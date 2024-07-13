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ЗСУ вибили окупантів із села на Харківщині - Deep State

Анна Ярославська
13 липня 2024, 09:14оновлено 13 липня, 09:56
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Ворогу вдалося просунутися біля Воздвиженки, Юр'ївки, у Роздолівці та Новоселівці Першій у Донецькій області.
ЗСУ, Харківська область
Окупантів вибили із села Сотницький Козачок / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, deepstatemap

Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Про це повідомляють аналітики моніторингового каналу Deep State.

Повідомляється також, що ворог просунувся біля Воздвиженки, Юр'ївки, у Роздолівці та Новоселівці Першій у Донецькій області.

Тривають бої в Урожайному та Красногорівці Донецької області.

відео дня

Генеральний штаб України поки що не коментував цієї інформації.

Сотницьке козацтво на карті
Сотницький Козачок на карті / deepstatemap

Довідка. Сотницький Козачок - село, яке розташоване на лівому, південному березі річки Лозова (притока Ворскли). По річці в цьому місці проходить кордон з Бєлгородською областю Росії. Село розташоване за 18 км на північний північний захід від Золочева і за 53 км від Харкова.

Ситуація на фронті - останні новини

Армія країни-агресора Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Однак у результаті успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу в боях на Харківщині і можуть розвинути це в тактичний успіх.

Україна може спробувати перехопити тактичну ініціативу на полі бою, шляхом проведення обмежених контратак на окремих ділянках фронту. Однак, як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, це станеться не швидше, ніж через 6 місяців. До цього українські війська будуть оборонятися.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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