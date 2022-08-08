"Ще трохи, і прорив до Лондона!": у Гіркіна "підгоріло" через перекидання спецназівців РФ в Африку

Ігор Гиркин / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив істерику через те, що РФ перекидає резерви армії в Африку.

За його словами, Росія має намір збільшити кількість інструкторів в ЦАР.

"4 серпня стало відомо, що ЦАР запросила у Росії ще 3000 російських інструкторів. Таким чином, їх кількість поступово збільшать майже в 4 рази — до 4135 осіб", - процитував Гіркін російських пропагандистів.

Ця новина змусила його лютувати.

"Боря-шахіст, який "грає на багатьох дошках", ні зітханням не шкодує про те, що ціла бригада спецназу, - замість того, щоб боротися проти "укро-нацистів", - буде ганяти по джунглях Африки одних людожерів на користь інших людожерів...", - журився бідний Гіркін.

Також він зазначив, що по телевізору вже третю добу сурмлять про взяття пісків на Донбасі, як велику перемогу "союзних сил".

"По голосу диктора зрозуміло - що "ще трохи, і прорив до Лондона", - іронізує Гіркін.

Раніше колишній ватажок терористів "ДНР" вибухнув погрозами на адресу українців. Терорист впевнений, що міг би захопити нашу країну ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Також Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

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