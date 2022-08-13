УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

До Берліна не дійшов: окупант закінчив свій "шлях" в Україні, п'ятеро дітей залишилися без батька

13 серпня 2022, 19:07

Найманець пройшов 4 війни, але в Україні знайшов свою смерть.

Олексій Коніщев
Олексій Коніщев / t.me/a_shtirlitz

В Україні був ліквідований найманець ПВК, який раніше воював у Чечні, Сирії та ЦАР.

У своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував скріншот некролога загарбника.

Олексій Коніщев пройшов дві чеченські війни, а потім пішов на службу в МВС Росії. У некролозі йдеться, що участь у війні Україні він вирішив взяти у зв'язку з нестачею грошей.

Некролог
Некролог / t.me/a_shtirlitz

Судячи з його фото в соцмережах, він був досить самовпевненим - в його планах було дійти до Києва і Берліна.

Окупант
Окупант / t.me/a_shtirlitz

Загарбника будинку чекала дружина і п'ять дітей.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандовал всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:19

Один з "прильотів" був біля військкомату: мер Мелітополя розповів подробиці знищення окупантів

19:54

Чим треба обробити землю після збору врожаю: головний секрет

19:39

"Буде гірше, ніж в Чорнобилі": грузинська провидиця могла передбачити події на Запорізькій АЕСВідео

19:11

"Забрав гроші у комбата і зник": у Польщі аферист пограбував ЗСУ на велику суму

19:07

До Берліна не дійшов: окупант закінчив свій "шлях" в Україні, п'ятеро дітей залишилися без батька

Реклама
19:03

Гороскоп на завтра, 14 серпня 2022: Тільцям - гроші, Близнюкам - небезпека, Дівам - неприємні зустрічіВідео

18:35

Медовий Спас 2022 - привітання і картинки в світле свято

18:34

РФ викрала на Запорізькій АЕС секретні американські технології - експертВідео

18:26

"Важливо сказати правду": британський генерал оцінив перспективи завершення війниВідео

18:05

Українці зараз роблять роботу за росіян і для росіянПогляд

17:52

Командування окупантів тікає: Кім пожалів росіян, яких кинули напризволяще на правому березі ДніпраВідео

17:29

Лазарєв покинув Росію, прихопивши з собою коханця: співака вирахували по фото

17:21

Атака на захопленому РФ півдні: прогриміли вибухи в Мелітополі та біля кордону з КримомВідео

17:06

Дорн розповів, на яких умовах дасть в Росії концертВідео

16:59

У Німеччині звинуватили Шольца у затягуванні війни в Україні - МерцВідео

16:44

Словаччина допоможе відбити агресію РФ: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібруВідео

16:39

Бєдняков вказав на різницю між українцями і росіянами

16:36

Ми виносимо систему управління військами і ППО: Жданов розповів, як це допоможе ЗСУВідео

16:35

Україну накриє найсильніша магнітна буря: коли чекати "удару" і як врятуватисяВідео

16:18

Молода дружина Венсана Касселя показала зухвалий лук в купальнику

Реклама
16:01

У Латвії аташе РФ заплатив 2 тис. євро, щоб українцям не включали пісні в караокеВідео

15:55

"Навіщо виставляти таке фото?": 66-річна Доліна в бікіні викликала огиду в росіян

15:51

Киянка передавала ворогу дані про місця дислокації українських військових

15:37

Соловйов істерить з приводу від'їзду і позиції Лобода

15:29

ЗСУ "вибили" ППО окупантів: експерт розкрив деталі удару по аеродрому РФ в КримуВідео

15:26

Кіссінджер заявив, що до України потрібно ставитися як до члена НАТО

15:23

Як використовувати біᴫизну не за призначенням: усуне засмічення та врятує від цвілі

15:15

РФ в паніці через озброєння ЗСУ: погрожує "розширити" географію бойових дійВідео

14:59

України немає в списку: Жанна Бадоєва назвала список улюблених країн

14:58

Під Слов'янськом ЗСУ "покришили" ворожу ДРГ і знищили дві вантажівки з солдатами РФВідео

14:46

На Миколаївщині скоро будуть "певні результати": Кім заінтригував своєю заявоюВідео

14:43

"Ефективність ЗСУ - 12 з 10": Пентагон зробив комплімент захисникам України

14:19

"По домашньому": Горбунов, Дорофєєва, Огнєвіч та інші зірки прийшли в гості до Зеленського

14:15

"У них було все, у нас нічого": зірка "Кухні" розповіла, чому поїхала в РосіюВідео

14:11

День ветеринара в Україні 2022: дата, цікаві факти про професію

14:08

Противника заманили в засідку: ЗСУ знищили зведену бригаду окупантів РФВідео

13:53

"Окупанти тікатимуть, все кидатимуть": астролог розповіла, коли ЗСУ звільнять ХерсонВідео

13:28

Звільнення Криму і покарання ініціаторів "СВО": в ОП назвали сценарій завершення війниВідео

12:57

"Наш президент правильно все робить": росіянка обожнює Путіна, який відправив її сина на смерть

12:46

Початок деокупації: на Херсонщині розповіли, як залишили РФ без підкріпленняВідео

Реклама
12:33

Померла актриса Енн Херч

12:06

У напівпрозорому бікіні: рідкісне фото коханки Путіна Кабаєвої злили в мережу

11:58

Потужний удар ППО: на сході збили російський штурмовик Су-25 і чотири безпілотники РФФотоВідео

11:48

Після України Путін може піти війною на Казахстан і Грузію - Die Welt

11:36

"Ми робимо з вами спільну справу": росіяни, які приїхали "відновлювати" Луганщину, поскаржилися ПутінуВідео

11:29

Конфлікт затягнеться: у британській розвідці дали тривожний прогноз щодо термінів війни з РФВідео

11:28

Не люблю ні як людину, ні як актора: Катя Кузнєцова "рознесла" НагієваВідео

10:59

П'ять головних кроків: у Зеленського розкрили рецепт перемоги у війні з РФВідео

10:56

Песець вже в дорозі: на Росію чекає економічний армагеддонПогляд

10:53

Війна може призупинитися: експерт спрогнозував, що на Україну чекає взимку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп таро
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти