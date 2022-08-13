До Берліна не дійшов: окупант закінчив свій "шлях" в Україні, п'ятеро дітей залишилися без батька

Олексій Коніщев / t.me/a_shtirlitz

В Україні був ліквідований найманець ПВК, який раніше воював у Чечні, Сирії та ЦАР.

У своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував скріншот некролога загарбника.

Олексій Коніщев пройшов дві чеченські війни, а потім пішов на службу в МВС Росії. У некролозі йдеться, що участь у війні Україні він вирішив взяти у зв'язку з нестачею грошей.

Некролог / t.me/a_shtirlitz

Судячи з його фото в соцмережах, він був досить самовпевненим - в його планах було дійти до Києва і Берліна.

Окупант / t.me/a_shtirlitz

Загарбника будинку чекала дружина і п'ять дітей.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандовал всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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