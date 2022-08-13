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"Важливо сказати правду": британський генерал оцінив перспективи завершення війни

13 серпня 2022, 18:26

Генерал зізнався, що почав всерйоз вірити в можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну в листопаді минулого року.

Втрати Росії в Україні
У Британії заявили про затяжну війну в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

У розвідці Британії закликали готуватися до затяжної війні в Україні - на думку очільника відомства Джима Хокенхалла, в нинішньому році не потрібно очікувати на явні успіхи однієї із протиборчих сторін, пише видання BBC.

В інтерв'ю він згадав, що робив перед самим початком вторгнення РФ в Україну і відразу після цього. Він зазначив, що 23 лютого працював до пізнього вечора. Опівночі приїхав додому на велосипеді і ліг спати приблизно о 01:00. А через годину його розбудив телефонний дзвінок: генералу повідомили про якісь дивні події на українському кордоні. Тому він знову сів на велосипед і поїхав на роботу.

Незабаром після цього було отримано підтвердження, що російські війська дійсно вторглися в Україну. І вже через кілька хвилин, рано вранці 24 лютого, Хокенхалл доповів прем'єр-міністру Борису Джонсону і міністру оборони Бену Уоллесу, що в Європі розпочався найбільший збройний конфлікт після Другої світової війни.

Як очільник британської військової розвідки генерал Хокенхалл управляє організацією, яка постійно має справу зі строго засекреченою інформацією. Війна в Україні зробила цю діяльність - і роботу Хокенхалла - ще важливішою.

Генерал зізнався, що почав всерйоз вірити в можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну в листопаді минулого року. Саме тоді він подумав, що "саме це і станеться", згадує Хокенхалл.

За тиждень до початку війни він прийняв вкрай незвичайне рішення і опублікував в Twitter карту, яка передбачила плани Росії щодо вторгнення в Україну. За його словами, піти на це було непросто, проте генерал був переконаний, що така інформація мала стати публічною.

"Важливо сказати правду ще до того, як з'явиться брехня", - пояснив своє рішення Хокенхалл.

Він також захищає рішення країн Заходу постійно звертати увагу на небезпеку використання Росією хімічної та біологічної зброї. Генерал вважає, що ця інформація допомогла запобігти проведенню Москвою так званих "операцій під чужим прапором", щоб спробувати представити Україну або Захід винуватцями конфлікту.

Від початку війни британська військова розвідка щодня публікує зведення про ситуацію на фронті. Але розвідка - це не точна наука, її передбачення робляться на основі різних ймовірностей, і деякі події стали для британських секретних служб несподіванкою.

Новини Донбасу онлайн

За словами Хокенхалла, всі очікування перевершила єдність країн Заходу і сила опору українських військ. Настільки ж несподіваними стали провали російської армії, командування, система управління і логістика якої виявилися незадовільними. Збройні Сили РФ також страждають від політичного втручання в їхню діяльність на стратегічному і тактичному рівнях, додає генерал.

Хокенхалл висловив упевненість, що російські політики і військові не надто довіряють один одному. Очільник британської військової розвідки зізнався, що його здивувало настільки велике число проблем армії РФ, які вона відчуває одночасно.

Хокенхалл вважає, що варто дуже обережно ставитися до" чорно-білого" підходу до оцінки цієї війни: що одна зі сторін переможе або програє, або що конфлікт увійде до "патової" фази.

Він зазначив, що Росія явно намагається накопичити більшу кількість військ і зазнає значних втрат. Їй також доводиться перенаправляти частину формувань з Донбасу на Південний фронт, де, за оцінками британського генерала, вона знаходиться під значним тиском українських сил в районі Херсона.

Однак Хокенхалл вважає, що очікувати на значні зміни на півдні протягом найближчих місяців не варто. Він цілком розуміє бажання України повернути свою територію, але пророкує, що жодна зі сторін не доб'ється на цій ділянці вирішальних успіхів - при тому, що вони безсумнівно вестимуть там наступи і контрнаступи.

Очільник британської військової розвідки закликав готуватися до затяжного конфлікту.

Раніше експерти в галузі оборони і безпеки Раджан Менон і Деніел Депетріс відзначали, що ЗСУ можуть отримати остаточну перемогу над російськими окупантами не раніше весни 2023 року. Мирні переговори малоймовірні в найближчій перспективі, адже Путін досі вірить у можливість своєї перемоги у війні, а президент України Володимир Зеленський переконаний, що час на боці української держави.

Нагадаємо, розвідка Британії порахувала втрати РФ в Криму. У Новофедорівці вибухами було знищено до 4 відкритих складів боєприпасів. Також в результаті вибухів згоріли щонайменше 8 повітряних суден російських окупантів – 5 літаків Су-24 і ще 3 – Су-30.

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