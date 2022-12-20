Ігор Гіркін вважає, що Володимир Зеленський мотивує своїх воїнів і чиновників на подальший бій краще, ніж Володимир Путін.

Гіркін порівняв Зеленського і Путіна, принизивши російського диктатора / УНІАН, скріншот YouTube

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) висміяв Володимира Путіна, порівнявши його з Володимиром Зеленським.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" зазначив, що президент України прилетів до Бахмута, де нагородив бійців ЗСУ. Російський диктатор, на думку Стрєлкова, на таке не здатний.

"Володимир Володимирович нагороджує своїх героїв прямо в Кремлі... Вдивіться в ці чесні мужні обличчя, помилуйтеся гордою поставою героїв. Ну і хто мотивував своїх воїнів і чиновників на подальший бій краще? Для мене відповідь очевидна. Вся "Донецька народна республіка", що обожнює свого "главу" Дениса Володимировича всього трохи менше, ніж Володимира Володимировича - в екстазі і готова на нові великі звершення...", - іронізує Гіркін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дійсно приїжджав до міста Бахмут, що на Донеччині, з неанонсованим візитом. Цю інформацію підтвердив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.

Тим часом у росіян почалася істерика після візиту президента України Володимира Зеленського в Бахмут на Донеччині. Це місто російські окупанти безуспішно штурмують вже кілька місяців поспіль, і не можуть домогтися ніяких успіхів. Армія РФ перекинула туди значні сили, проте це не допомогло загарбникам.

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