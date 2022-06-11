Гіркін панікує: піхота рашистів розбита, ЗСУ можу взяти Херсон

Ігор Гіркін / Reuters

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), який втік з Донбасу, заявив про те, російські окупанти не зможуть утримати Херсон під своїм контролем.

Він підкреслив, що українські військові вибили "донецьку піхоту" на 70%, а щоб заповнити втрати в живій силі росіяни знову почали проводити в ОРДЛО "мобілізацію" чоловіків.

Гіркін каже, що ЗСУ сконцентрували дії російської армії на території Донбасу. Він заявив, що українська армія вже створила ударне угруповання для наступу на Херсон і боїться, що росіяни не утримають місто під своїм контролем.

"А чи утримають наші або не утримають - тут вже велике питання", - сказав бойовик.

За словами бойовика, на Херсонському напрямку оборону тримають "мобілізовані донецькі ополченці", у яких озброєння "з гулькин ніс". Точно така ж ситуація в Харківській області. Ігор Гіркін заявив, що ЗСУ атакують на цьому напрямку найбільшими силами і відсувають ворожі війська.

"Нашим довелося з резервів вводити кадрові батальйонно-тактичні групи Російські, щоб хоча б частково встановити положення, щоб противник не дійшов до кордонів на всій протяжності Харківської області", — додав Гіркін.

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Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що серед факторів, чому російським окупантам вдалося швидко захопити південь України, в тому числі допущені помилки.

Разом з тим він упевнений в тому, що на сьогодні головне – звільнити від окупантів Херсон і область, включаючи Арабатську стрілку.

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