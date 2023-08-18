Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби Євгена Сокура

Зловмисники затримані та дають свідчення про замовників, повідомив Данило Гетманцев.

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Замах на Євгена Сокура стався 17 серпня / Колаж: Главред, фото: t.me/getmantsevdanil

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

"З учорашнього дня почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім всім одночасно зараз", - написав Гетманцев у Telegram 18 серпня.

За його словами, 17 серпня о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура.

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"Напад в центрі міста. Замовники - схемники, які втратили "бізнес" і перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", - повідомив Гетманцев.

Зловмисники затримані та дають свідчення про замовників, додав він.

Зловмисників затримали / Фото: t.me/getmantsevdanil

Євген Сокур - що про нього відомо

Євген Сокур - виконуючий обов'язки заступника голови Державної податкової служби України, має VI ранг державного службовця. Більше подробиць про його біографію на сайті податкової немає.

У червні повідомлялося, що він представив напрямки цифровізації ДПС.

У липні в інтерв'ю Liga.net Гетманцев підтвердив, що Сокур був його помічником, а в.о. він став у травні 2022 року, бо "не було бажаючих". Він заперечував, що той курирує систему моніторингу ризикових податкових накладних, але не уточнив, за що саме відповідає Сокур.

Як повідомляв Главред, 13 червня в Києві активісти напали на політичного аналітика, колишнього нардепа Тараса Чорновола. Його облили зеленкою і сечею, а потім кинули в сміттєвий бак. Активісти стверджують, що Чорновіл образив наречену загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно понад десять замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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