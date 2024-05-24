Генштаб ЗСУ зменшать на 60%: частину відішлють на фронт

Певні військові організаційні структури розформують та оптимізують, щоб усунути дублювання функцій, заявив бригадний генерал Євгеній Острянський.

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Генштаб ЗСУ зменшать на більш ніж половину / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Генеральний штаб Збройних сил України вирішив зменшити чисельність штату після функціонального обстеження. Кількість працівників скоротять на 60%. Про це повідомив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський.

Він пояснив, що ця реформа дозволить посилити структури, які безпосередньо керують угрупованнями військ.

"Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил", - зазначив він. відео дня

Острянський розповів, що Генштаб ЗСУ провів функціональне обстеження у лютому-березні. Після обстеження вирішили оптимізувати штатну чисельність деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

За його словами, цей процес передбачає розформування деяких військових організаційних структур, формування нових та оптимізацію вже існуючих. Так вдасться усунути дублювання функцій та скоротити чисельність штату на 60%.

"За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ", - Острянський.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Проведення аудиту в ЗСУ - питання ротацій

Нагадаємо, радник президента Михайло Подоляк заявив про необхідність "аудиту" військовослужбовців, оскільки лише 200-300 тисяч із мільйона мобілізованих брали участь у бойових діях. Він вважає, що новому головнокомандувачу Олександру Сирському необхідно з'ясувати, де та як використовувалися ці військовослужбовці.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після аналізу внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил кількість необхідних для мобілізації осіб суттєво зменшили в порівнянні з раніше оголошеною цифрою Володимира Зеленського.

Як повідомляв Главред, перебуваючи у Запорізькі області, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій.

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