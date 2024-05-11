Не 50 тисяч: експерт назвав чисельність військ РФ, що наступають на Харківщині

Аналітик зазначає, що для наступу на Харківщині російські окупанти застосували обмежені сили, чисельність яких набагато менша за 50 тисяч військовослужбовців.

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Експерт назвав точну чисельність військ РФ, що наступають на Харківщині / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти почали наступ із застосування техніки на півночі Харківської області. Деякі аналітики та військові експерти зазначають, що російські окупанти зібрали на цьому напрямку бойових дій 50 тисяч військовий. Однак, експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спростовує ці цифри. Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

За його словами, 50 тисяч, а точніше 53 тисячі військовослужбовців ЗС РФ - це загальна чисельність новоствореного угрупування військ "Північ". Крім того, в нього входять:

Танки - 400;

ББМ - 1 000;

Ствольна артилерія - 1 000;

РСЗВ - понад 100.

Олександр Коваленко наголошує на тому, що майже 35 тисяч російських військовослужбовців розсіяно вздовж українсько-російського кордону в Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ на протяжності в 750 кілометрів.

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"У бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь підрозділи 7-го ОМСП 11 і 18-ї МСД 11 АК, а також підрозділи 44 АК. Зокрема 30-й МСП 72-ї МСД і 128-ї ОМСБр", - вказує аналітик.

Експерт додає, що основні ударні сили 44-го армійського корпусу досі повністю не розгорнуті в зоні відповідальності корпусу (до початку активних дій повинні були перекинути 3 750 солдатів, але не вклалися).

"У зв'язку з чим активно використовуються сили 11 АК (армійського корпусу - ред.), зокрема, штурмові роти та кілька батальйонних груп, що свідчить про оперування на передньому краї чисельно угрупованням трохи більше ніж 2 000 військових, без урахування резервів", - робить висновок аналітик групи "Інформаційний спротив".

Він наголошує, що при аналізі будь-якої інформації, зокрема і щодо російського наступу на Харківщині - важливі деталі.

"І хоча 50-тисячне угруповання - це не та кількість, яка може реально загрожувати місту-мільйоннику окупацією, але все ж таки, в епоху і без того масштабного ІПСО ворога, не додавайте людям нервів гучними заявами, що шокують і мають лише відносне відношення до реальності", - резюмував він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Наступ РФ на Харків - що відомо про бої на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, історик та військовий експерт Михайло Жирохов оцінив можливий ризик нового наступу російських окупантів на Харків. Він зауважив, що деякі варіанти атаки обговорюються у військових колах. Зокрема, Жирохов вважає, що армія РФ може спробувати спочатку захопити територію на Сумщині.

За повідомленням The Economist, російські окупанти готуються до наступу на Харків, ймовірно, в середині травня. Приблизно 50 тисяч ворожих сил стоять за 40 кілометрів від українського кордону. Один з можливих сценаріїв передбачає ізоляцію Харкова шляхом перерізання головної дороги до Києва. Інший варіант - рух на 10 км ближче, щоб ворог міг обстрілювати місто з артилерії. Метою РФ є створення буферної зони в Харківській області для захисту Бєлгороду від українських атак.

У свою чергу, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на півночі Харківщини. Ворог атакував українські позиції у Харківському та Чугуївському районах.

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