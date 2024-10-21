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"Доведеться забути про НАТО і ЄС": ідея створення ядерки обернеться проти України – Фесенко

Альона Вороніна
21 жовтня 2024, 17:18
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Дві причини можуть підштовхнути Україну до створення ядерної зброї. Але це може мати серйозні наслідки, зокрема, нам можуть зупинити фінансову і воєнну допомогу.
Владимир Фесенко, ядерное оружие
Ідея створення ядерки може обернутися проти України, вважає Фесенко/ колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Ключові тези Фесенка:

  • Якщо Україна вирішить виготовляти ядерну зброю, Захід зупинить фінансову і воєнну допомогу
  • Дві причини можуть підштовхнути Україну до створення ядерної зброї
  • Поки що не час Україні займатися створенням власної ядерної зброї

Висловлення Україною бажання або спроба створити ядерну зброю може спричинити негативну реакцію і з боку Заходу, і з боку країни-агресорки Росії. США та інші західні партнери нашої держави бояться ядерної війни, а тому уникають прямого військового конфлікту з Росією і категорично проти збільшення кількості країн, які мають ядерну зброю.

МЗС України спростувало інформацію видання BILD про те, що нібито влада нашої держави всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, але дискусія про це ще не вщухла. Про це зазначив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, повідомляє Главред.

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Фесенко наголосив, що ми не самі відмовилися від ядерної зброї, а під величезним тиском США. За відмову від ядерки нам обіцяли гарантії безпеки, які ні в 2014, ні в 2022 роках не були підтверджені повною мірою. Тому Україна повинна постійно нагадувати міжнародним партнерам, що вони не виконують у повному обсязі своїх безпекових гарантій, і Зеленський це робить.

Водночас політолог зазначив, що тема ядерної зброї потенційно буде проблемою і ризиком конфлікту інтересів у наших стосунках із західними партнерами.

"Ми маємо розуміти: якщо Україна піде шляхом створення ядерної зброї, це призведе до конфлікту інтересів із нашими західними партнерами, і тоді можна буде забути про НАТО і Євросоюз", – каже політолог.

Проте він зазначив, що може виникнути ситуація, яка буде підштовхувати Україну до створення ядерної зброї. Потреба в цьому виникне за двох умов:

  • якщо ми не отримаємо надійних гарантій безпеки, тобто не буде ні НАТО, ні двосторонніх гарантій безпеки, і ми будемо бачити, що нас кидають напризволяще;
  • якщо дедалі більше держав підуть шляхом створення своєї ядерної зброї.

"Тоді у нас не буде іншого виходу, і ми будемо мусити створити власну ядерну зброю. При цьому є важливий момент – про це треба не базікати публічно, а робити. І робити таємно, як це, наприклад, робив Ізраїль. Всі, хто створював ядерну зброю, спочатку її виробили, а потім, якщо потрібно, легалізували цей факт. Тому не треба говорити про це. Адже якщо наші партнери будуть про це знати, це може стати проблемою", – зазначив Фесенко.

За його словами, технологічно Україна може створити ядерну зброю, проте варто враховувати, що це потребує грошей та відволікання значних ресурсів від інших потреб.

'Доведеться забути про НАТО і ЄС': ідея створення ядерки обернеться проти України – Фесенко
Які країни володіють ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

"До того ж це ризик, тому що навіть спроба створити ядерну зброю викличе неминучу і жорстку реакцію з боку Росії. За інших умов нова війна з Росією не гарантована: якщо в РФ знатимуть, що Україна дасть відсіч, що партнери будуть нас підтримувати – не воювати за нас, але підтримувати нас хоча б так, як зараз, росіяни навряд чи підуть новою війною. А от якщо в Росії знатимуть, що ми вже працюємо над ядерною програмою, вірогідність війни буде близькою до 100%. У тому числі, можливо, з застосування тактичної ядерної зброї. Тобто РФ не буде просто так дивитися, а застосує проти нас усі свої можливості, в тому числі й ядерні", – сказав Фесенко.

Він висловив думку, що поки що не час Україні займатися створенням власної ядерної зброї. Зокрема тому, що на даний момент у нас немає грошей і ресурсів на це.

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Чи може Україна створити власну ядерну зброю – останні новини

Раніше у Bild повідомили, що Україна відновить ядерний арсенал, якщо Путін піде на один крок. У виданні з посиланням на "українського високопосадовця" зазначили, що Україна не змириться з тим, якщо окупанти Росії вдруге підуть на Київ. У такому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого держава відмовилася в 1990-ті роки. Причому все буде зроблено дуже швидко.

Після цього у Зеленського відповіли на публікацію Bild про те, що Україні нібито відновить ядерну зброю. Інформація про нібито наміри України відновити ядерний арсенал – "нісенітниця". Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин.

МЗС дало офіційну відповідь, чи планує Україна розробляти ядерну зброю. Україна не має планів щодо розробки ядерної зброї і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявили у Міністерстві закордонних справ України.

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