"Ворог підбирається до об’єктів енергетики": у ЗСУ прокоментували потужну нічну атаку

Окупанти вночі вдарили дронами, було влучання в енергетичний об’єкт на Одещині.

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У ЗСУ прокоментували нічну атаку окупантів/ Telegram, ГУ ДСНС України в Одеській області

Російські окупанти у ніч на 18 листопада атакували Україну дронами-камікадзе. Удари безпілотниками наносилися на різних напрямках.

Атака була дуже сильною. Українська ППО на півдні збила вісім ворожих дронів на підльоті лише. Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ворог уже потрохи починає підбиратися до української енергетичної інфраструктури.

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"Атака була потужна. Сили протиповітряної оборони – від мобільних вогневих груп до стаціонарних комплексів і авіації – працювали потужно. Вісім дронів у нашій зоні відповідальності вдалося знищити. Очевидним є, що ворог потроху починає підбиратися до енергетичної інфраструктури. Влучання на Одещині тому підтвердження", – зазначила Гуменюк.

Вона розповіла, що було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, після чого там спалахнула пожежа. Одна цивільна особа отримала поранення, її забрали до лікарні.

"Вісім безпілотників були знищені ще на підльоті до основної цілі – шість на Миколаївщині, по одному на Херсонщині і Одещині. Цілі ворога зрозумілі, подальші атаки, цілком імовірно, будуть також спрямовані на енергетику", – зазначила Гуменюк.

Удар дронами по Україні в ніч на 18 листопада

У ніч на суботу, 18 листопада, РФ дронами атакувала Україну. У ніч на 18 листопада у низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Безпілотники атакували Київ і область, Одеську та Хмельницьку області. Частині дронів вдалося долетіти до Рівненщини.

Пізніше стало відомо, що на Одещині – "приліт" в об'єкт енергетичної інфраструктури. "Шахеди" атакували в кілька хвиль групами, в різних регіонах України. Всього зафіксовано пуски 38 ударних дронів, 29 з них вдалося збити.

В Одеському районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яка оперативно локалізована. Один цивільний співробітник отримав поранення, він госпіталізований.

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