Блискуча робота: ЗСУ знищили "гордість російського ОПК"

КамАЗ" Тайфун " / Генштаб

Українські військові знищили Російський броньований автомобіль підвищеної захищеності-КамАЗ "Тайфун".

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, йому немає аналогів.

"Аналогів немає. Гордість російського ОПК-Камаз "Тайфун", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Він відноситься до машин класу MRAP – захищений від мін і засідок.

Також пошкоджена також і інша техніка окупантів.

Нагадаємо, російська делегація в Стамбулі заявила про істотне скорочення військової активності у Київському та Чернігівському напрямках. Однак тим часом країна-агресор продовжує перекидати в Білорусь ракетні комплекси "Іскандер-М".

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