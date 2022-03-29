Блискуча робота: ЗСУ знищили "гордість російського ОПК"

Це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі
Українські військові знищили Російський броньований автомобіль підвищеної захищеності-КамАЗ "Тайфун".
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, йому немає аналогів.
"Аналогів немає. Гордість російського ОПК-Камаз "Тайфун", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що це універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Він відноситься до машин класу MRAP – захищений від мін і засідок.
Також пошкоджена також і інша техніка окупантів.
Нагадаємо, російська делегація в Стамбулі заявила про істотне скорочення військової активності у Київському та Чернігівському напрямках. Однак тим часом країна-агресор продовжує перекидати в Білорусь ракетні комплекси "Іскандер-М".
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Автор: Уляна Поліщук