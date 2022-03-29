"Ми розуміємо, як треба рухатися до компромісу": РФ анонсувала зустрічні ініціативи Україні

У Росії заявили, що безперечно дадуть Україні зустрічні пропозиції.
Після завершення чергових переговорів між Україною та Росією, незважаючи на заяву про відведення військ з Київського і Чернігівського напрямків і досягнення певних домовленостей, російська сторона заявила про плани направити власні зустрічні ініціативи.
Вимоги надійдуть, після того, як РФ ознайомиться з пропозиціями нашої сторони, пише російське видання RT з посиланням на члена переговорів і помічника глави РФ Володимира Путіна - Володимира Мединського.
"Ті пропозиції, які направила Україна, ми готові розглянути, дамо наші зустрічні пропозиції безперечно. Тепер ми розуміємо, як треба рухатися до компромісу", - Мединський.
Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.
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