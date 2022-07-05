Перемога України у війні з РФ: Данілов назвав головну умову і ймовірні терміни

Олексій Данилов / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про те, що Україна здатна перемогти в війні з Росією.

Це може статися вже до кінця 2022 року, але для цього повинні зійтися кілька факторів, підкреслив він в ефірі Апостроф TV.

"Нам дуже б хотілося, щоб це сталося, але для цього повинні бути певні фактори", - сказав співрозмовник.

Серед визначальних чинників він назвав реалізацію програми ленд-лізу та передачу Україні Західної зброї.

"Якщо кількість і якість зброї, яку дають нам партнери, якщо відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми будемо продовжувати боротьбу за незалежність", - зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що перемогою у війні буде повернення державних кордонів станом на 1991 рік.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.

За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.

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