Перелом і перемога у війні: у Зеленського назвали ключові фактори

Темпи динаміки поставок Заходом зброї Україні залишають бажати кращого заявив Ігор Жовква.
Найголовніший фактор, який дає Україні можливість перемогти в війні проти РФ - це поставки західного озброєння, заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Як підкреслив він в інтерв'ю ТСН, динаміка поставок Заходом зброї Україні залишається позитивною, проте, на жаль, темпи відстають від бажаних для України.
"Але ми постійно нагадуємо нашим партнерам, що це потрібно зробити швидше. Я просто наведу вам свій останній приклад розмов в Іспанії. Після саміту НАТО у мене були двосторонні зустрічі з керівництвом Іспанії, з прем'єром Педро Санчесом, з міністром оборони Маргаритою Роблес. Я їм нагадував, що було задекларовано ще під час візиту пана Санчеса в Україну, і що це потрібно виконувати. Є конкретні види озброєнь, які Іспанія готова надати, і їх просто треба нарешті надати, прийнявши таке рішення. До речі прогрес там відбувається", - підкреслив він.
За словами представника ОП, ще одним фактором є західні санкції проти РФ.
"Діють санкції інших наших партнерів по західному світу, в тому числі США, Великобританії, Канади, Японії. Це також важливо і наближає нашу перемогу", - підкреслив заступник глави Офісу президента.
Жовква додав, що не менш важливими чинниками є статус кандидата України на вступ до ЄС та фінансова допомога і відновлення, яка обговорюється вже сьогодні, поки війна ще триває.
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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про втрати армії російських окупантів у війні з Україною.
За його словами, втрати РФ у війні з Україною становлять до 115 тисяч убитими і пораненими.
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