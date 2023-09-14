"Всі плани Москви будуть зруйновані": генерал сказав, які дії ЗСУ "зламають" армію РФ

Окупанти можуть опинитися у такій же ситуації, у якій вони були на правобережжі Херсонщини, звідки їм довелося піти. А потім вони можуть втратити Крим.

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Генерал пояснив, які дії ЗСУ "зламають" армію РФ/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скрін

Російські загарбники намагаються організувати контрнаступальні операції, але їм доводиться зменшити свої апетити. Вони перейшли від бажання "взяти Київ за три дні" до спроб хоча б втримати захоплені раніше території. Якщо українські військові вийдуть на узбережжя Азовського моря, то плани країни-агресорки Росії будуть зруйновані.

Окупанти в такому разі опиняться у такій же ситуації, як раніше на правобережжі Херсонської області. Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

За словами Ягуна, російські загарбники дуже стурбовані планами ЗСУ вийти на узбережжя Азовського моря.

"Якщо російські війська не стримають український наступ на цьому напрямку, всі плани Москви будуть зруйновані. Тоді росіяни не зможуть втримати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, втратять можливість забезпечення своїх військ і опиняться в такій самій ситуації, яка була на правобережжі Херсонщини, звідки їм довелося піти", – зазначив генерал-майор запасу.

Він наголосив, що у такому разі ці події також стануть крахом усього плану загарбників щодо утримання окупованого Криму. Тому країна-агресорка РФ перекидатиме більшість своїх резервів саме на південь України.

"Наразі Росія неспроможна накопичити резерви, які могли б перейти в наступ. Війська намагаються наступати на Куп'янському напрямку, втім, незважаючи на 100-тисячне угрупування та велику кількість техніки, прорватися крізь нашу оборону їм не вдається. Росіяни накопичуватимуть особовий склад, будуть навчати його в Білорусі, але навряд чи їм вдасться сформувати угруповання, здатне наступати", – додав Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як Україні розвалити Росію:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Війна в Україні

У Чехії зробили прогноз про закінчення війни. Начальник Генштабу ЗС Чехії переконаний, що Заходу слід готуватися до затяжної війни в Україні і що мета буде досягнута не скоро.

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