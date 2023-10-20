Данілов жорстко попередив РФ: ЗСУ битимуть із ATACMS, доки не повернуть землі

Україна продовжуватиме отримувати американські далекобійні ракети ATACMS і застосовуватиме їх, доки не звільнить свої території. Окупанти агресора Росії відчують наслідки таких ударів. ЗСУ можуть бити цими ракетами лише по окупованих територіях. Про це заявив секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
В інтерв'ю Українському радіо він розповів про те, що Україна й надалі отримуватиме ATACMS. Війська зможуть застосовувати ракети лише по територіямх, які окупували російські загарбники.
Крім того, чиновник додав, що сьогодні не можна сказати, які ракети ATACMS знаходяться на озброєнні ЗСУ. Втім, окупанти відчують їх застосування.
"Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань їх запускатимуть. Я точно можу сказати, що в когось палатиме одне місце після наступних партій. І це обов'язково триватиме, доки ми не звільнимо наші території. До цього часу постачання зброї не зупиняться", - наголосив Олексій Данілов.
Україна отримала ATACMS та застосовує їх на полі бою
Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на фронті. Глава держави 17 жовтня заявив, що ракети себе вже показали у дії. Він подякував за допомогу американському народу.
Журналісти The New York Times дізналися, яку кількість ракет ATACMS могла отримати Україна. За даними американського видання, Києву передали 20 одиниць. ATACMS передавалися таємно, щоб окупанти не змогли атакувати постачання.
Україна отримає ще більше ATACMS, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами глави МЗС, постачання будуть постійними. Також у Києві сподіваються на отримання ATACMS із дальністю пуску 300 кілометрів.
Інші новини:
- "Дальність – близько 160 км": Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS
- "Загроза для російської авіації": надані Україні ATACMS сполошили Росію
- Одна важлива умова: стало відомо, скільки ракет ATACMS отримала Україна - ЗМІ