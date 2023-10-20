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Данілов жорстко попередив РФ: ЗСУ битимуть із ATACMS, доки не повернуть землі

Андрій Ганчук
20 жовтня 2023, 21:51 оновлено 20 жовтня, 21:55
Постачання далекобійних ракет ATACMS Україні триватимуть, і окупанти агресора Росії це відчують, сказав секретар РНБО Олексій Данилов.
Данилів, ATACMS
Україна отримуватиме ATACMS, доки не звільнить свої землі - Данілов / Колаж: Головред, фото: РНБО, Вікіпедія

Україна продовжуватиме отримувати американські далекобійні ракети ATACMS і застосовуватиме їх, доки не звільнить свої території. Окупанти агресора Росії відчують наслідки таких ударів. ЗСУ можуть бити цими ракетами лише по окупованих територіях. Про це заявив секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю Українському радіо він розповів про те, що Україна й надалі отримуватиме ATACMS. Війська зможуть застосовувати ракети лише по територіямх, які окупували російські загарбники.

Крім того, чиновник додав, що сьогодні не можна сказати, які ракети ATACMS знаходяться на озброєнні ЗСУ. Втім, окупанти відчують їх застосування.

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"Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань їх запускатимуть. Я точно можу сказати, що в когось палатиме одне місце після наступних партій. І це обов'язково триватиме, доки ми не звільнимо наші території. До цього часу постачання зброї не зупиняться", - наголосив Олексій Данілов.

Україна отримала ATACMS та застосовує їх на полі бою

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на фронті. Глава держави 17 жовтня заявив, що ракети себе вже показали у дії. Він подякував за допомогу американському народу.

Журналісти The New York Times дізналися, яку кількість ракет ATACMS могла отримати Україна. За даними американського видання, Києву передали 20 одиниць. ATACMS передавалися таємно, щоб окупанти не змогли атакувати постачання.

Україна отримає ще більше ATACMS, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами глави МЗС, постачання будуть постійними. Також у Києві сподіваються на отримання ATACMS із дальністю пуску 300 кілометрів.

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РНБО ЗСУ війська Росії Олексій Данілов війна Росії та України ATACMS
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