Генерал розповів, коли Україна може завдати удару по Кримському мосту

За словами Маломужа, Росія може не переживати за Кримський міст, поки що / колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Удар по Кримському мосту буде завдано Україною тільки за однієї умови, і поки що він не розглядається в якості цілі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії України Микола Маломуж.

За словами генерала, Україна поки що Кримський міст чіпати не буде з кількох причин.

"По-перше, наші ракетні засоби, навіть отримані від Заходу, не дістають до мосту, тому нам буде складно завдати по ньому потужний удар – адже одна або кілька ракет не знищать Кримський міст. По-друге, неофіційно є домовленість, що Кримський міст поки що не буде об'єктом нападу: щоб не створювати передумови для нових масових ударів Росії по Києву та інших містах України, Кримський міст вирішено до певного часу не чіпати", – зазначив Маломуж.

Генерал також додав, що на Заході, схоже, теж вважають, що міст поки що не варто бомбити, щоб не провокувати Росію на агресивні дії і погрози ядерною зброєю.

Росія може бути спокійна за Кримський міст, але лише тимчасово – Микола Маломуж вказав, до якого моменту міст поза небезпекою.

"До моменту, коли Росія ослабне, не зможе застосовувати стратегічні озброєння, коли в РФ почнеться хаос, але російська влада ще буде намагатися зберегти за собою Крим і насичувати його зброєю, використовуючи цей шлях – міст. У такому випадку ми можемо нейтралізувати загрозу", – наголосив Маломуж.

Зараз на політичному рівні, за словами генерала, питання про бомбардування Кримського мосту не обговорюється.

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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

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