Генерал розповів, коли Україна може завдати удару по Кримському мосту

Щоб не провокувати РФ на масові удари по українських містах, Кримський міст вирішено до певного часу не чіпати, зазначив Микола Маломуж.
Удар по Кримському мосту буде завдано Україною тільки за однієї умови, і поки що він не розглядається в якості цілі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії України Микола Маломуж.
За словами генерала, Україна поки що Кримський міст чіпати не буде з кількох причин.
"По-перше, наші ракетні засоби, навіть отримані від Заходу, не дістають до мосту, тому нам буде складно завдати по ньому потужний удар – адже одна або кілька ракет не знищать Кримський міст. По-друге, неофіційно є домовленість, що Кримський міст поки що не буде об'єктом нападу: щоб не створювати передумови для нових масових ударів Росії по Києву та інших містах України, Кримський міст вирішено до певного часу не чіпати", – зазначив Маломуж.
Генерал також додав, що на Заході, схоже, теж вважають, що міст поки що не варто бомбити, щоб не провокувати Росію на агресивні дії і погрози ядерною зброєю.
Росія може бути спокійна за Кримський міст, але лише тимчасово – Микола Маломуж вказав, до якого моменту міст поза небезпекою.
"До моменту, коли Росія ослабне, не зможе застосовувати стратегічні озброєння, коли в РФ почнеться хаос, але російська влада ще буде намагатися зберегти за собою Крим і насичувати його зброєю, використовуючи цей шлях – міст. У такому випадку ми можемо нейтралізувати загрозу", – наголосив Маломуж.
Зараз на політичному рівні, за словами генерала, питання про бомбардування Кримського мосту не обговорюється.
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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.
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