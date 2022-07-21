УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це як битися розчепіреними пальцями": генерал пояснив, чому Путін провалив бліцкриг в Україні

21 липня 2022, 01:37

Одна з головних причин, з якої ворог програв першу стратегічну наступальну операцію - це помилки в управлінні та логістичному забезпеченні.

false
Романенко пояснив, чому Путін провалив бліцкриг в Україні / Фото УНІАН

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому запланований господарем Кремля бліцкриг в Україні провалився.

За його словами, одна з головних причин, з якої ворог програв першу стратегічну наступальну операцію – це помилки в управлінні і логістичному забезпеченні.

"Було безліч угруповань від армій, які заходили в Україну, і всіма керував Генеральний штаб в Москві. Це неправильно. Це як битися розчепіреними пальцями", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

У той же час проблеми з логістикою були пов'язані з тим, що угрупованням армії РФ були "видані боєприпаси, паливо і все інше, щоб ті за тиждень закінчили вирішення всіх питань".

"Але оскільки бліцкриг зірвався і провалився, то подальше забезпечення – паливом, продовольством, боєприпасами – не здійснювалося. Логістика була незадовільною", - зазначив генерал.

Як повідомляв Главред, президент країни-агресора Володимир Путін імовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни. Таку думку озвучив російський політик і громадський діяч Леонід Волков.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити вже найближчим часом - у серпні цього року.

Інші новини:

війна в Україні Ігор Романенко новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:37

"Це як битися розчепіреними пальцями": генерал пояснив, чому Путін провалив бліцкриг в Україні

01:35

Гороскоп Таро на серпень 2022: Овнам - здійснення мрії, Тельцям - успіх, Близнюкам - прибутокВідео

01:10

Зоряна епідемія: Аліна Гросу опинилася на лікарняному ліжку

00:31

Чому українці розлучаються під час війни - Олексій Дурнєв назвав головну причину

20 липня, середа
23:58

Зеленський щодо постачання ППО: знищуємо частину ракет, але необхідна інша швидкість та масштаби

Реклама
23:30

Привезли доньку до трупу матері в зруйнованій Попасній: пропагандисти Росія-1 пробили дно

23:25

"Сусідське дівчисько": Надя Дорофєєва засліпила фанатів натуральною красою

23:01

Засідання у форматі "Рамштайн-4": глава Пентагону розповів про результатиВідео

22:39

"Мрію носитися з колишньою прудкістю": Сумська показала Останнє повідомлення від Писанки

22:12

"На одну Хмару стало більше": піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком

21:59

Де є найнагальніша потреба: як волонтери доставляють гумвантажі з Естонії

21:57

"Витрати дуже високі": Донбас ще не втрачений, триває війна на виснаження - генерал США

21:53

Прикмети на 21 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб позбутися від проблем в будинкуВідео

21:41

"Ми цю "котлету" готуємо до нарізання": Арестович розповів, як ЗСУ готуються звільняти ХерсонВідео

21:16

"Я прошу у вас зброю і ППО": Олена Зеленська виступила в Конгресі США і зірвала шквал оваційВідео

21:15

Частина вже в Україні: США та партнери передадуть 20 систем HIMARSВідео

20:55

Жданов пояснив, чому путінська ідеологія війни з тріском провалиласяВідео

20:49

У школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведенняВідео

20:42

Андрій Бєдняков висловився про колег з Орла і Решки - хто засмутив найбільше

20:19

Росія прагне крові: Кулеба поскаржився Заходу на заяви ЛавроваВідео

Реклама
19:57

На Україну очікують нові звільнення, ситуація з Бакановим та Венедиктовою - не остання - ДаніловВідео

19:29

Тривають запеклі бої: росіяни намагаються захопити Бахмут та Вуглегірську ТЕС - ГенштабВідео

19:18

Що і як "анексуватиме" РосіяПогляд

19:17

Гороскоп на завтра, 21 липня 2022: Дівам - плітки, Терезам - сімейні проблеми, Стрільцям - удача в справахВідео

19:15

"Все вирішиться під час битви": Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися з УкраїноюВідео

19:10

Будуть притягувати гроші магнітом і відчуватимуть велике щастя: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків в Молодик 28 липняВідео

18:57

"Викинути все нафіг": через війну в Україні актор Івар Калниньш відмовився від російських ролей

18:56

"Тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців": Джонсон дав поради наступникуВідео

18:56

Червоний Хрест видає гроші українцям у Польщі: хто може отримати і як оформити

18:52

"Прийшли п'яні і їх записали": окупант розповів про серйозне нове "поповнення" у військах РФВідео

18:45

ЗСУ та далекобійна артилерія навчать географії Лаврова: Подоляк розніс плани щодо захоплення УкраїниВідео

18:40

"Переназвати з Миру на Путін": Тодоренко запропонували альтернативне ім'я для новонародженого

18:34

Бред Пітт у спідниці шокував фанаток на прем'єрі

18:01

РФ готується анексувати Луганщину, звинуватити Україну в "нападі" та оголосити мобілізацію – ГайдайВідео

17:59

Більше не мовчить: Софія Ротару відреагувала на смерть Руслани Писанки

17:58

"Київ бомбитимуть сильно": астролог розповіла про масові жертви і назвала 3 небезпечні датиВідео

17:45

Великі гроші і везіння: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти в кінці липняВідео

17:33

Літо повертається: синоптики назвали дату атаки неймовірного пеклаВідео

17:09

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

17:07

Якщо ЗСУ підуть у потужний наступ на півдні України, військам РФ буде важко вистояти – експерт CITВідео

Реклама
16:51

Ален Делон підтримав Україну і прочитав на камеру вірші Тараса Шевченка

16:27

В Україну скоро прибудуть ще 4 HIMARS - ПентагонВідео

16:23

Григорій Козловський передав військовому госпіталю у Львові 2 апарати на 4 млн гривень

16:20

"Не смішіть Іскандери": окупанти знову зганьбилися невдалим запуском ракети – впала під носомВідео

16:07

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

16:07

ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова ЗміїнийВідео

16:06

Зеленський наказав звільнити Україну від військ РФ, терміни мають визначити ЗСУ – ДаніловВідео

15:58

Як зберегти свіжим кріп на зиму: 3 рецепта досвідчених господиньВідео

15:51

Туфлі на підборах небезпечніші, ніж ми думали: як носити шпильки, щоб не нашкодити здоров'ю

15:42

Від плям не лишиться ні сліду: 5 ефективних способів, як відіпрати мазут з одягу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти