"Це як битися розчепіреними пальцями": генерал пояснив, чому Путін провалив бліцкриг в Україні

Романенко пояснив, чому Путін провалив бліцкриг в Україні / Фото УНІАН

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому запланований господарем Кремля бліцкриг в Україні провалився.

За його словами, одна з головних причин, з якої ворог програв першу стратегічну наступальну операцію – це помилки в управлінні і логістичному забезпеченні.

"Було безліч угруповань від армій, які заходили в Україну, і всіма керував Генеральний штаб в Москві. Це неправильно. Це як битися розчепіреними пальцями", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

У той же час проблеми з логістикою були пов'язані з тим, що угрупованням армії РФ були "видані боєприпаси, паливо і все інше, щоб ті за тиждень закінчили вирішення всіх питань".

"Але оскільки бліцкриг зірвався і провалився, то подальше забезпечення – паливом, продовольством, боєприпасами – не здійснювалося. Логістика була незадовільною", - зазначив генерал.

Як повідомляв Главред, президент країни-агресора Володимир Путін імовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни. Таку думку озвучив російський політик і громадський діяч Леонід Волков.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити вже найближчим часом - у серпні цього року.

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