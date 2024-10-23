Генерал-майор сказав, чи є в України можливість створити ядерну зброю

Створення тактичної ядерної зброї не є великою проблемою. Питання в тому, як донести боєголовку до ворога.

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Віктор Ягун сказав, що ядерну боєголовку може нести навіть дрон / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/yagunv, 22 окрема механізована бригада, pixabay

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Чи може Україна створити ядерну зброю

Що можна використовувати в якості носія

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун розповів, чи є в України технічна можливість створити власну ядерну зброю.

За його словами, створення тактичної ядерної зброї не є великою проблемою.

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"Зараз стоїть питання навіть не про створення ядерної боєголовки, а про її носій, тобто як донести її до ворога", - сказав Ягун в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, як носій можна використовувати навіть дрон.

"Думаю, якщо ми замість тротилу поставимо в якийсь дрон ядерну боєголовку, він зможе долетіти з нею до цілі. Це не є проблемою. Тобто ми вже паралельно створюємо ці носії", - зазначив Ягун.

При цьому країна-агресор Росія, використовуючи проти нас Іскандери, Кинджали і Калібри, може також відправити ними ядерну боєголовку.

"Усе це - носії тактичної ядерної зброї. Тобто в усьому, в чому є боєголовка, вона може бути замінена на ядерну", - додав колишній заступник голови СБУ.

Які країни володіють ядерною зброєю / Инфографика: Главред

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Україна і ядерний статус - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантією безпеки України може стати або ядерна зброя, або вступ до НАТО. За його словами, Київ віддав свої боєголовки і тепер змушений воювати з Росією, яка порушила зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму.

Журналісти німецького видання Bild написали, що Україна відновить ядерний арсенал, якщо війська РФ підуть на Київ.

Радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи статтю Bild, заявив, що інформація про нібито наміри України відновити ядерний арсенал - "нісенітниця".

Пізніше сам Зеленський уточнив, що Україна ніколи не говорила, що має намір створити ядерну зброю. Йшлося про ненадійні гарантії в рамках Будапештського меморандуму. За його словами, Київ прагне вступити в НАТО, щоб отримати захист своєї держави.

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