"Важливо не згаяти найближчі 2 місяці": генерал попередив, що РФ хоче підтягнути 200 тис. осіб резерву

Генерал Маомуж зазначає, що українським військам потрібно активно просуватися вперед на півдні до Нового року/ Главред, Міноборони РФ

Після звільнення Херсону Україна отримала перспективу повернути контроль і над іншими окупованими територіями. Але ситуація на фронті не стане легшою для наших військ, адже ворог перекинув частину своєї армії з Херсону і правобережжя Херсонщини на інші напрямки.

Крім цього, окупанти у передчутті наступу українських військових на лівобережжі Херсонщини і запорізькому напрямку підтягують туди резерви і створюють укріпрайони. Про це розповів Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Задля оборони Росія формує свої угруповання з професійних збройних підрозділів, посилюючи їх мобілізованими та загонами вагнерівців. Тому на нас чекає дуже велика і складна робота", – зазначає генерал.

Росіяни концентрують свої сили у певних місцях. І це з одного боку створює загрози, наприклад, обстрілу Херсона, з іншого боку – робить окупантів зручною ціллю для українських військових.

"У нас є види озброєння, що дістають на 80 км і далі. Російські "Гради", "Урагани", "Смерчі" б’ють максимум на 30-60 км, а це означає, що ми можемо вразити противника в тилу: його збройні підрозділи, вогневі точки, склади боєприпасів, комунікації (мости, дороги тощо), нові резерви, які будуть підтягуватися на позиції. Усе це ми зараз можемо накривати з правобережжя Херсонщини і планувати операції по наступу", – пояснює генерал Маломуж.

Він зазначає, що українська армія не буде йти у лобову атаку й не форсуватиме Дніпро – плануються інші варіанти наступу.

За словами генерала, звільнення Херсона є передумовою звільнення півдня. У разі успіхів українських військових на півдні нашої держави російські загарбники будуть змушені звідти тікати, і у їхніх лавах буде ширитися паніка.

"А ми на плечах цієї паніки зможемо просуватися аж до Криму", – зазначає Маломуж.

Водночас він наголошує, що для України найважливішим часом будуть найближчі півтора-два місяці. Варто не згаяти цей час й активно просуватися на півдні. Адже потім Росія може підтягнути резерви – понад 200 тисяч осіб.

"Найближчий час важливий, і низка бойових генералів з України та інших країн переконані, що зараз у нас хороша можливість визволити ледь не всі території", – додав генерал Маломуж.

Раніше Маломуж зазначав, що ключем до деокупації Криму стане звільнення лівобережжя Херсонщини і Мелітополя. Коли українські війська визволять основні позиції і ворогу доведеться тікати, це буде переломним моментом. Повернення під контроль України Херсону є дуже важливим кроком, проте це таким ключем до Криму не стане. Українським військам потрібно рухатися далі.

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