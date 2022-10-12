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ФСБ підготувала план відступу для своїх офіцерів з окупованої України

12 жовтня 2022, 15:05

Велика кількість офіцерів ФСБ розміщена в Криму. Вони отримали плани евакуації з півострова.

ФСБ підготувала план відступу для своїх офіцерів з окупованої України
ФСБ РФ масово евакуює офіцерів з окупованої території / Колаж фото "Прямий", Reuters

ФСБ Росії масово хоче евакуювати своїх старших офіцерів з окупованих територій України. Вони вже підготували план відходу. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Офіцерам ФСБ вже повідомили маршрути евакуації до РФ для них та їхніх родин.

"Зокрема, плани щодо евакуації родин працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів служби. Тим часом мобілізація на півострові триває. Попри те, що російська влада говорить про часткову мобілізацію, в Криму, лише за офіційними даними, вже поховали 174 військових армії РФ. Дані далекі від реальності, адже велика кількість не відбувається публічно., - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що вище військове керівництво, гаулятери та "керівники" районів вже почали втікати з окупованих територій України.

Нагадаємо, після вибуху на Кримському мосту росіяни почали масово тікати з окупованого півострова. На виїзді з Криму утворились кілометрові черги. Паніка огорнула навіть місцевих колаборантів та росіян, які переїхали на півострів після 2014 року.

У Луганській області окупанти злякались контрнаступу ЗСУ та почали готуватись до втечі. Вони мінують об'єкти інфраструктури, будівлі та території. До того ж вони вивозять все обладнання зі шкіл та лікарень.

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