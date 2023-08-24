ЗСУ в Криму знищили російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300

Сезон "бавовни" триває – у російських окупантів ще багато зброї, яку потрібно розтрощувати, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

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ЗСУ за один день знищили 4 установки ППО військ Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот ГУР, Вікіпедія

Сили оборони України 23 серпня знищили не тільки зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф в окупованому агресором Росією Криму, але і три одиниці ворожих ЗРК С-300 у Херсонській області. У росіян ще багато зброї, яку потрібно знищувати. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що ворожі війська позбулися потужного засобу ППО – комплексу С-400 Тріумф. Однак це не єдина втрата окупантів, оскільки ЗСУ залишили їх ще без трьох установок у Херсонській області.

"На нашій ділянці відповідальності ми теж попрацювали по засобах ППО і три пускових установки С-300 були знищені і пошкоджені. Тобто вони зараз більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту в Херсонській області, ані як засіб атаки", - зазначила Гуменюк. відео дня

Також вона додала, що у ЗСУ ще багато роботи зі знищення військової техніки російських окупантів.

"У них (росіян) ще багато зброї, яку нам доведеться знищувати. Тому сезон бавовні триває. Ми проголошували його ще тоді, коли вони очікували на курортний сезон. І оскільки погода дозволяє, ми будемо продовжувати засівати бавовну", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Вибухи в Криму

У Криму 23 серпня було підірвано ЗРК С-400 російських окупантів. Установку знищили в результаті вибуху на захопленому Росією півострові. Інформацію повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України та опублікували відповідне відео.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна в Криму може дістати окупантів РФ в будь-якій точці. За його словами, особам, які причетні до злочинів, краще залишити півострів.

Знищення С-400 наблизить звільнення Криму, переконаний представник ГУР Андрій Юсов. Як уточнив речник військової розвідки України, була вражена й інша військова техніка окупантів.

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