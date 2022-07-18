ЗСУ відбили штурми окупантів біля 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – Генштаб

Російські загарбники намагалися просунутися на кількох напрямках, проте отримали сильні відсіч. Зараз тривають бої біля Григорівки.
Захисники України дали відсіч російським окупантам, коли ті пішли на штурм біля восьми населених пунктів на Донбасі. У результаті цього загарбникам довелося відступити.
Противник вів обстріли по позиціях українських військових і по населених пунктах на Донбасі та на Харківщині. Про це повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок понеділка, 18 липня.
Загарбники намагалися штурмувати на Донецькому напрямку поблизу Верхньокам’янського, Спірного і Серебрянки, але українські воїни успішно відбили такі штурми.
Також ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, там тривають бої.
Окупанти також намагалися просунутися уперед на Бахмутському напрямку. Вони вели штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я і Вуглегірської ТЕС, але успіху не мали і змушені були відступити.
Крім цього, ворог здійснював штурми в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка і Вугледар. Але захисники України звели такі спроби нанівець. У результаті загарбники відійшли з втратами.
"Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку", – зазначають у Генштабі.
читайте також"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФЗагарбники обстрілювали з артилерії позиції українських сил та багато населених пунктів по лінії фронту на Донбасі й на Харківському напрямку. По деяких населених пунктах противних завдав авіаційних ударів.
Ворог провів, зокрема, низку обстрілів на Харківщині, щоб завадити українським військовим просуватися у бік державного кордону.
"На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА", – зазначають у генштабі ЗСУ.
Також зазначається, що російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч на 18 липня знову масово обстріляли Миколаїв. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW) зазначають, що Росія не має нових територіальних здобутків, їй не вдається сильно просунутися вперед, тому вона затягує війну в Україні, щоб відновити і поповнити свої сили. При цьому країна-агресорка може розраховувати поповнити свої резерви за рахунок юнармії.
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