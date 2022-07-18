ЗСУ відбили штурми окупантів біля 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС/ Генштаб ЗСУ

Захисники України дали відсіч російським окупантам, коли ті пішли на штурм біля восьми населених пунктів на Донбасі. У результаті цього загарбникам довелося відступити.

Противник вів обстріли по позиціях українських військових і по населених пунктах на Донбасі та на Харківщині. Про це повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок понеділка, 18 липня.

Загарбники намагалися штурмувати на Донецькому напрямку поблизу Верхньокам’янського, Спірного і Серебрянки, але українські воїни успішно відбили такі штурми.

Також ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, там тривають бої.

Окупанти також намагалися просунутися уперед на Бахмутському напрямку. Вони вели штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я і Вуглегірської ТЕС, але успіху не мали і змушені були відступити.

Крім цього, ворог здійснював штурми в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка і Вугледар. Але захисники України звели такі спроби нанівець. У результаті загарбники відійшли з втратами.

"Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку", – зазначають у Генштабі.

читайте також"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФЗагарбники обстрілювали з артилерії позиції українських сил та багато населених пунктів по лінії фронту на Донбасі й на Харківському напрямку. По деяких населених пунктах противних завдав авіаційних ударів.

Ворог провів, зокрема, низку обстрілів на Харківщині, щоб завадити українським військовим просуватися у бік державного кордону.

"На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА", – зазначають у генштабі ЗСУ.

Також зазначається, що російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч на 18 липня знову масово обстріляли Миколаїв. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW) зазначають, що Росія не має нових територіальних здобутків, їй не вдається сильно просунутися вперед, тому вона затягує війну в Україні, щоб відновити і поповнити свої сили. При цьому країна-агресорка може розраховувати поповнити свої резерви за рахунок юнармії.

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