36 "двохсотих" окупантів, 2 склади і техніка: захисники України потужно вдарили по армії РФ на півдні

Захисники України потужно вдарили по армії РФ на півдні/ defence-ua.com, УНІАН

Українські воїни завдали великих втрат окупантам на півдні України за добу, 17 липня. По загарбниках "відпрацювали" різні роди військ, зокрема, двічі був нанесений удар авіацією.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь". Зазначається, що українські літаки вдарили по окупантах поблизу двох населених пунктів на Херсонщині.

"Наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидового Броду", – йдеться у повідомленні.

Загалом, за результатами роботи усіх підрозділів, російське військо втратило:

36 окупантів,

2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1",

3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління,

1 радіолокаційну станцію "Підліт",

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки

Також на окупованих територіях Миколаївщини були знищені два склади боєприпасів російських загарбників.

Росіяни отримали відсіч, коли намагалися вдарити з літаків по територіях Херсонщини, які українські військові звільнили від окупації.

"Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь", – зазначають в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч на 18 липня знову масово обстріляли Миколаїв. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW) зазначають, що Росія не має нових територіальних здобутків, їй не вдається сильно просунутися вперед, тому вона затягує війну в Україні, щоб відновити і поповнити свої сили. При цьому країна-агресорка може розраховувати поповнити свої резерви за рахунок юнармії.

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