'Фашистська вертикаль': у Зеленського відповіли на заклики у РФ до геноциду українців

Михайло Подоляк прокоментував скандальну заяву Михайла Ульянова / ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву постійного представника РФ в Австрії Михайла Ульянова про необхідність "остаточного вирішення українського питання".

Як написав він у своєму Twitter, заява російського дипломата є закликом до геноциду українського народу.

"Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність "остаточного вирішення українського питання" і закликає до геноциду. Знову почули в Європі: "не всі росіяни такі, як Путін" і "потрібно дати попрацювати Північному потоку-2". Пора зрозуміти: рф - це фашистська вертикаль мільйонів людей", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав: "Немає милості українському населенню".

Зазначимо, що пізніше Ульянов видалив свій пост і написав ще одне повідомлення з "вибаченнями".

"Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їх поставками зброї і президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - заявив Ульянов.

Зазначимо, що представник РФ видалив свій запис у Twitter, однак у Мережі є посилання на сторінку, яка збереглася у веб-архіві.

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