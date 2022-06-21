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Лондон поставив на місце РФ: послу Келіну заборонили заходити до британського парламенту

21 червня 2022, 09:44

Дипломати РФ на чолі з послом будуть змушені стояти біля входу до будівлі у Вестмінстері.

Посол Росія Британія Келін
Посол Росії у Великій Британії Келін став персоною нон-грата у Вестмінстерському палаці / Колаж Reuters

Російським дипломатам на чолі з послом РФ у Великобританії Андрієм Келіним на офіційному рівні заборонили відвідувати британський парламент. Після того, як Росія 24 лютого напала на Україну, співробітникам зовнішньополітичного відомства були не раді в парламенті Королівства. Відтепер вони стали персонами нон-грата і на формальному рівні – британці мають повне право не пускають їх до будівлі законодавчого органу влади.

Як повідомляє The Guardian, у записці спікера Палати громад Ліндсі Хойла і лорда-спікера Палати лордів парламенту Великої Британії йдеться про те, що поява російського посла Келіна не вітається у вищому законодавчому органі влади Королівства "до подальшого повідомлення".

читайте такожБританія не зупиниться, допоки Путін не програє - МЗС Британії"Як офіційно акредитованого представника російського уряду, посла не вітатимуть в парламентській будівлі до подальшого повідомлення", - підкреслюється в записці сера Ліндсі Хойла і лорда Макфолла.

Позиція Британії щодо війни Росії проти України

Великобританія рішуче засудила повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, яке відбулося вранці, 24 лютого. Лондон надає Києву серйозну військову, дипломатичну та фінансову допомогу.

Британія розширила санкції щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. У переліку осіб, щодо яких задіяні обмеження, опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", його колишня дружина Людмила, а також низка людей, яких називають родичами глави Кремля.

Британський прем'єр Борис Джонсон під час візиту до Києва 17 червня і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував навчання британськими військовими 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів. На думку Джонсона, посилення підготовки воїнів ЗСУ може змінити баланс на полі бою з Росією.

Дивіться відео ТСН – Британія готується до війни у Європі

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