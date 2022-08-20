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"Немає ніякої милості": дипломат РФ закликав до геноциду українського народу

20 серпня 2022, 10:59

Українофобське повідомлення Михайло Ульянов опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги США.

Михайло Ульянов
Михайло Ульянов / Известия

Постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов закликав не щадити населення України.

У своєму повідомленні в Twitter він опублікував пост із закликом не милувати українське населення.

Українофобське повідомлення він опублікував у відповідь на пост подяки президента України Володимира Зеленського за новий пакет військової допомоги, який сьогодні США виділили для України.

Зазначимо, що пізніше Ульянов видалив свій пост і написав ще одне повідомлення з "вибаченнями".

"Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їх поставками зброї і президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - заявив Ульянов.

Зазначимо, що представник РФ видалив свій запис у Twitter, однак у Мережі є посилання на сторінку, яка збереглася у веб-архіві.

'Немає ніякої милості': дипломат РФ закликав до геноциду українського народу

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вашингтоні російський дипломат в безсилій злобі розтоптав Соняшники, які до дипломатичної установи принесли дві дівчинки. Про інцидент розповіла у своєму Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

"Вашингтон, наші дні. Якийсь співробітник російського посольства зупиняється перед тим, як заїхати, і топче Соняшники, які принесли дві маленькі дівчинки", – повідомила вона.

Маркарова розповіла, що напередодні Соняшники, які українські дипломати висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені – вирвані з корінням.

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