У Вашингтоні російський дипломат злобно розтоптав соняшники, які туди принесли діти

У Вашингтоні російський дипломат злобно розтоптав соняшники / Оксана Маркарова / https://ua.depositphotos.com/

У Вашингтоні російський дипломат в безсилій злобі розтоптав соняшники, які до дипломатичної установи принесли дві дівчинки. Про інцидент розповіла у своєму Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

"Вашингтон, наші дні. Якийсь співробітник російського посольства зупиняється перед тим, як заїхати, і топче Соняшники, які принесли дві маленькі дівчинки", – повідомила вона.

Маркарова розповіла, що напередодні Соняшники, які українські дипломати висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені – вирвані з корінням.

"Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світу про нашу боротьбу, гідність і перемогу, а також про нескінченне зло, яке росіяни завдають нашому народу кожен день. Дипломати країни-агресора поводяться так само підло і низько, як і всі загарбники. Хвалячись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць і розраховуючи на безкарність", - зазначила посол

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, як в Генічеську на Херсонщині жінка гнівно кричала на російського солдата і вимагала забратися геть з України.

"Ви прийшли на нашу землю! Якого [нецензурного] ви прийшли зі зброєю до нас?! Покладіть хоч насіння в кишені свої, щоб хоч Соняшники проросли, коли ви тут поляжете!",- такими словами зустріла Українка окупантів.

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