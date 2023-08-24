У жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16 - CNN

Пілотам потрібно пройти навчання англійської мови, перш ніж вони зможуть навчатися керувати американськими літаками.

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США вирішили організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 / колаж: Главред, фото: ОПУ

Сполучені Штати Америки оголосили, що в жовтні почнуть навчання для українських пілотів, де вони навчатимуться керувати винищувачами F-16.

"Після навчання англійської мови для пілотів у вересні, очікується, що в жовтні розпочнеться пілотна підготовка F-16 на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона, за сприяння 162-го крила національної гвардії ВПС", - про це заявив у четвер на брифінгу для преси генерал Пет Райдер, передає CNN.

За інформацією Райдера, не має конкретних цифр щодо того, скільки українців візьме участь у цьому тренінгу. США очікує, що в ньому братимуть участь кілька пілотів і десятки супроводжувачів.

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Раніше в четвер двоє американських чиновників повідомили CNN, що незабаром буде оголошено програму навчання. Офіційні особи сказали, що пілотам ще потрібно пройти навчання англійської мови, перш ніж вони зможуть навчатися керувати американськими літаками четвертого покоління. Мовні заняття також проходитимуть у США.

Україна висунула список із приблизно 32 пілотів, які готові розпочати навчання на винищувачах F-16, за словами іншого офіційного представника США, але більшість із них ще недостатньо добре володіють англійською мовою, необхідною вимогою, оскільки прилади літака і посібники всі англійською мовою.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що у Пентагоні повідомили, що США готові навчати українських льотчиків на F-16, але є один нюанс. США готові почати підготовку українських пілотів для винищувачів F-16, якщо європейські союзники не встигатимуть з проведенням навчання, заявили в Пентагоні.

Зеленський розкрив, що три країни передадуть F-16 для української армії. Про кількість переданих винищувачів президент України поки не повідомляє.

У Повітряних силах розповіли, скільки українців навчаються в Данії на F-16. Ігнат особливо зазначив, що в Данії навчається перша група пілотів, які навчатимуться на винищувачах F-16.

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