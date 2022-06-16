Щодня за добу на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових - Арахамія

Щодня за добу на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових / УНІАН, скріншот

Щодня за добу на Донбасі гинуть від 200 до 500 українських військових. Поранених - ще більше. Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" і керівник переговорної групи Давид Арахамія.

Нардеп зазначив, що зараз воює мільйон українців, і є можливість призвати ще 2 мільйони. При цьому армії не вистачає зброї та боєприпасів, передає портал Axios.

"У нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя. Партнери України, особливо в Європі, починають зосереджуватися на поповненні власних запасів, а не на озброєнні України, уряд Німеччини як і раніше дуже неохоче схвалює експортні ліцензії на озброєння України, можливо, через "внутрішній страх" перед Росією", - сказав Арахамія.

За його словами, зараз в України слабка переговорна позиція, тому вона і не хоче сідати за стіл переговорів з РФ, але члени переговорної групи зідзвонюються раз-два на тиждень, хоча "обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів".

читайте також"Залітали гранати та снаряди": у ворога втрати після "вибухової" наради в СєвєродонецькуРаніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони США вважають достовірні дані про втрати України в ході війни з Російською Федерацією.

Як заявив Міністр оборони США Ллойд Остін, дані про загибель від 100 до 200 українських військових в день не викликають сумнівів.

"Цифри не виходять за рамки того, що ви очікуєте від такого роду артилерійського бою. Не дивно, що цифри, про які повідомляють українці, настільки серйозні", - зазначив він.

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